https://noticiaslatam.lat/20260606/ministro-de-comercio-de-nicaragua-el-mercado-ruso-y-del-resto-de-la-union-economica-euroasiatica-1173780788.html

Ministro de Comercio de Nicaragua: "El mercado ruso y del resto de la Unión Económica Euroasiática son fundamentales"

Ministro de Comercio de Nicaragua: "El mercado ruso y del resto de la Unión Económica Euroasiática son fundamentales"

Sputnik Mundo

El ministro de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, Erwin Ramírez Colindres, habló en exclusiva con Sputnik en la última edición del Foro Económico... 06.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-06T18:01+0000

2026-06-06T18:01+0000

2026-06-06T18:11+0000

nicaragua

rusia

💬 entrevistas

unión económica euroasiática

comercio

américa latina

foro económico internacional de san petersburgo (spief)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/06/1173780597_150:0:1633:834_1920x0_80_0_0_030f9f6cc610ff39152c3c556b74e0ab.png

Carácter estratégico del mercado rusoRamírez Colindres manifestó que Nicaragua apuesta por acceder al mercado ruso y a los del resto de la Unión Económica Euroasiática como parte de la estrategia nacional de la diversificación del comercio exterior."Tenemos unos mercados tradicionales y para nosotros es fundamental abrirnos a diferentes mercados. Y en ese sentido, el mercado ruso, los mercados euroasiáticos, son fundamentales. Nicaragua tiene productos de excelente calidad, que ya son consumidos y han sido consumidos por el mercado de Rusia, y que estamos seguros de que vamos a fortalecer ese intercambio comercial. Es decir, poder tener ese fortalecimiento del intercambio comercial de manera tal que podamos lograr cada vez más una complementariedad comercial", manifestó.En este sentido, reiteró la apertura de Nicaragua a productos rusos como insumos agrícolas, mientras que expresó el deseo de la nación centroamericana por potenciar las exportaciones de carne, café y puros de tabaco, entre otras ofertas."Es algo que está dentro de nuestros planes a fin de que a mediano plazo nosotros podamos llegar a los mercados internacionales, en este caso el mercado de Rusia, con estos productos, con ese mayor valor agregado", enfatizó.Homogeneizando los estándares para facilitar los intercambios comercialesEn cuanto a las medidas para facilitar el comercio con Rusia, Ramírez Colindres resaltó un reciente memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua con la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología del país euroasiático."Recordemos que la metrología es parte de los estándares sobre los cuales nuestros productos llegan a los diferentes mercados, y tener esa estandarización y esa homogeneidad en las unidades de medida es fundamental para el comercio, para ese comercio entre los diferentes mercados a los que accedemos", explicó, enfatizando que la medida contribuye a mejorar el flujo comercial entre ambas naciones.Nicaragua invita a Rusia a participar en grandes proyectos de infraestructuraConsultado sobre la posibilidad de la participación rusa en proyectos nicaragüenses como un canal interoceánico que conecte el Pacífico y el Atlántico a través del territorio nacional, Ramírez Colindres subrayó que la materialización de la obra significaría un salto importante en el desarrollo económico y social del país."Para nosotros es fundamental y así ha sido planteado por nuestro Gobierno, por nuestro copresidente, nuestro comandante Daniel Ortega, y nuestra compañera copresidenta Rosario, que es un proyecto de futuro fundamental, que nos permita atraer inversiones, grandes inversiones que transformen la estructura productiva y comercial de nuestra Nicaragua", apuntó.Juntos en la lucha contra la desinformaciónPor último, Ramírez Colindres respaldó la cooperación mediática con Sputnik para combatir las campañas de desinformación de la prensa hegemónica. "Uno de los desafíos es, precisamente, vencer la desinformación, vencer la tergiversación de la información, de la comunicación. Y creo que, en este caso, los medios de comunicación tienen esa responsabilidad, y consideramos que Sputnik es una de las herramientas, de los bastiones de esas verdades verdaderas, que tanto necesitamos para combatir el desafío global de la desinformación", concluyó el ministro nicaragüense.

https://noticiaslatam.lat/20260605/nicaragua-en-el-mayor-foro-economico-de-rusia-acuerdos-historicos-vacunas-contra-el-cancer-y-un-1173764458.html

https://noticiaslatam.lat/20260605/lazos-verdaderamente-amistosos-y-fraternos-lavrov-destaca-el-apoyo-mutuo-entre-rusia-y-nicaragua-1173756941.html

nicaragua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Víctor Ternovsky https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

nicaragua, rusia, 💬 entrevistas, unión económica euroasiática, comercio, foro económico internacional de san petersburgo (spief)