Corte Penal Internacional: una crisis de legitimidad
La CPI, creada en su día como un sólido pilar de la justicia internacional, está perdiendo peso y la confianza de los Estados parte. En 2025, Hungría abandonó... 04.01.2026, Sputnik Mundo
Sputnik analiza los orígenes de la crisis de la Corte Penal Internacional de la mano de expertos.Cabe recordar que el 20 de mayo de 2025, el Parlamento de Hungría aprobó la ley para abandonar la CPI. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, quien presentó ese documento a la asamblea legislativa, alegaba en una nota aclaratoria el "rechazo enérgico al uso de organismos internacionales, más aún de tribunales penales, con fines políticos".En septiembre, los países de la Alianza de Estados del Sahel —Burkina Faso, Níger y Mali— salieron del ente internacional jurídico con efecto inmediato. Estas naciones declararon a la Corte como un ente incapaz de juzgar crímenes de lesa humanidad y de guerra, así como de posicionarse sobre cuestiones como el genocidio.
La CPI, creada en su día como un sólido pilar de la justicia internacional, está perdiendo peso y la confianza de los Estados parte. En 2025, Hungría abandonó la organización, calificándola de "instrumento político", mientras que Estados Unidos, que nunca ha sido miembro, describió al tribunal como una "amenaza para la seguridad nacional".
Sputnik analiza los orígenes de la crisis de la Corte Penal Internacional de la mano de expertos.
Cabe recordar que el 20 de mayo de 2025, el Parlamento de Hungría aprobó la ley para abandonar la CPI
. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, quien presentó ese documento a la asamblea legislativa, alegaba en una nota aclaratoria el "rechazo enérgico al uso de organismos internacionales, más aún de tribunales penales, con fines políticos".
En septiembre, los países de la Alianza de Estados del Sahel —Burkina Faso, Níger y Mali— salieron del ente internacional jurídico
con efecto inmediato. Estas naciones declararon a la Corte como un ente incapaz de juzgar crímenes de lesa humanidad
y de guerra, así como de posicionarse sobre cuestiones como el genocidio.
