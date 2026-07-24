Canciller de Nicaragua: "Estamos viendo el desmantelamiento de la imposición hegemónica de Occidente"
16:34 GMT 24.07.2026 (actualizado: 16:36 GMT 24.07.2026)
© SputnikJaentschke Whitaker, canciller de Nicaragua
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La presente etapa turbulenta que atraviesa el mundo constituye un proceso de transformación del orden internacional hacia una sistema multipolar, manifestó en una exclusiva con Sputnik el canciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke.
Sepultando el persistente colonialismo occidental
De acuerdo con el diplomático, si bien después de la Segunda Guerra Mundial se pudo avanzar en el desmantelamiento del modelo colonial occidental, ahora la lucha está por sepultarlo definitivamente, al persistir algunos de sus elementos, entre ellos "psicológicos y económicos".
"Es evidente que tiene que surgir un nuevo mundo que reconozca la multilateralidad, que reconozca a los miles de millones de habitantes que habitamos en lo que llamamos el sur global", subrayó al insistir en que Occidente debe asumir que "los países de África, América Latina y Asia tenemos una importante voz".
"Este nuevo orden internacional -que reconoce que hay distintas fuerzas, distintos países, distintos modelos en el mundo que deben ser reconocidos- no es hegemónico y no es impuesto por esa alianza en el Atlántico entre los países occidentales. Eso es, yo creo, lo más importante de la etapa que vivimos", apuntó.
Hacia un modelo justo
Para Jaentschke, el emergente sistema internacional pluricéntrico está basado en el bienestar de la población, la defensa de la paz y el respeto mutuo, mientras que las dificultades que acompañan su formación no significan en absoluto que el mundo, supuestamente, "se está destruyendo".
"Creo que, en vez de verlo como un momento difícil, hay que verlo también con optimismo, como un momento de transformación, de desmantelamiento de esa imposición hegemónica del Occidente global y del surgimiento de nuevos actores y del fortalecimiento de actores también que tienen muchos años de tener la solidaridad y el apoyo como la Federación de Rusia en sus relaciones de respeto con países como el nuestro", expresó.
Relación estratégica
En palabras del canciller, esta es una de las razones por las que Managua apuesta por ir consolidando sus lazos con Moscú.
"La Federación de Rusia es para nosotros una ayuda estratégica, porque tiene ese elemento, tiene el elemento que acompaña las causas justas, tiene el elemento porque acompaña nuestro esfuerzo por mejorar las condiciones de vida, tiene el elemento porque acompaña nuestra posición a favor de la defensa de la soberanía, de la autodeterminación y, fundamentalmente, de la paz", indicó.
"Nuestro Gobierno, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, han subrayado siempre en esa política de acercamiento, de colaboración, de asociación estratégica que tenemos con la Federación de Rusia que es un país amigo, es un país amigo en un contexto de un mundo que está cambiando", añadió.
La nueva vieja doctrina Monroe
Consultado sobre la llamada doctrina Donroe, el ministro nicaragüense insistió en que representa más de lo mismo. En este contexto, mencionó el largo historial de las agresiones y el injerencismo estadounidense en la nación centroamericana.
"Toda la vida hemos estado enfrentados a la intervención extranjera, toda la vida hemos estado enfrentados a la intromisión en los asuntos internos. Y aquí hay un actor que también hay que subrayar, y es la oligarquía interna. Creo que caracteriza de alguna manera lo que el comandante Daniel [Ortega] también dijo en la Plaza [de la Fe]", sostuvo el diplomático en relación con el discurso del copresidente durante la conmemoración del 47.° aniversario del triunfo de la Revolución sandinista.
"En todos los países de América Latina, esa oligarquía, que se cree con el derecho de mantener su hegemonía y mantener su imposición sobre nuestros pueblos, es aliada de esa posición intervencionista del extranjero. Y eso nosotros tampoco lo vamos a permitir. Nosotros toda la vida hemos luchado por defender nuestra soberanía, por mantener nuestra autodeterminación, por defender la paz", declaró.
"Toda la vida, desde el Acta de Independencia frente a España, en 1821, hasta hoy, ha sido nuestra realidad: países externos que han querido imponerse e imponer su posición sobre nuestro país, el imperialismo norteamericano en este caso, y una oligarquía aliada a ella", denunció.
Nicaragua no tolerará la injerencia
Jaentschke también reafirmó que Nicaragua seguirá resistiendo a todo intento por intervenir en sus asuntos internos.
"Nosotros tenemos todo el derecho de organizar nuestra sociedad, a los efectos de defender el derecho de nuestro pueblo al bienestar y a la prosperidad, defender el derecho de nuestro pueblo a la paz, defender nuestra posición de que se nos respete nuestra política exterior", enfatizó.
"Nosotros no nos metemos con ningún otro país, no andamos haciendo injerencia en otros países. Lo mínimo, lo básico que nosotros exigimos es que ningún país se meta con nosotros y que tenga una posición de injerencia. Y ahí nosotros, por nuestra historia, por Sandino, por la lucha de liberación nacional, por la lucha frente a la intervención extranjera, toda la vida, nuestra posición va a ser siempre esa. Sí, tenemos relación con todos los países, tenemos una buena relación con los distintos actores, países y organismos, pero el que trate de imponerse, el que trate de hacer injerencia en nuestro país, el que trate de violentar el respeto a Nicaragua, será enfrentado por nuestro país", advirtió el canciller.
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