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Teherán y Washington no mantienen conversaciones en estos momentos, confirma la Cancillería iraní

Teherán y Washington no mantienen conversaciones en estos momentos, confirma la Cancillería iraní

Sputnik Mundo

Actualmente Irán no sostiene ninguna negociación con EEUU, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país persa, Esmail Baghaei. Además... 27.07.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, señaló que el Gobierno iraní nunca ha rehuido el uso de la vía diplomática para defender sus intereses nacionales. "Mientras la parte contraria [EEUU] se dedique a la agresión y a los ataques contra Irán, nuestra atención se centra exclusivamente en la defensa", recalcó.Según el vocero, mientras Washington no cambie su postura, es imposible iniciar un proceso diplomático razonable con el país estadounidense.El 8 de julio, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el fin de la vigencia del alto al fuego alcanzado con Irán el 18 de junio. Luego de eso, las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo varias series de ataques contra el Estado persa, en respuesta a las supuestas acciones de Teherán contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.Teherán, a su vez, respondió atacando bases de EEUU en Oriente Medio, al igual que cerró el estrecho de Ormuz y acusó a Washington de la nueva escalada de las hostilidades.

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