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Legislador iraní lanza una advertencia a Ucrania tras ataque a buque
Legislador iraní lanza una advertencia a Ucrania tras ataque a buque
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El presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, dijo que cualquier ataque contra Irán tiene... 27.07.2026, Sputnik Mundo
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"Ucrania también podría comprender pronto que Irán no deja las acciones impunes", escribió Azizi en X. El mensaje surge después de que la nación condenara un ataque ucraniano contra su buque mercante en el mar Caspio, que causó la muerte de un marinero y dejó a otro herido.Esta declaración se produce en medio de la continua agresión estadounidense contra Irán, mientras Teherán advierte repetidamente que defenderá su soberanía, seguridad e intereses nacionales.
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Legislador iraní lanza una advertencia a Ucrania tras ataque a buque

04:20 GMT 27.07.2026
© AP Photo / Vahid SalemiMujer protesta en Irán.
Mujer protesta en Irán. - Sputnik Mundo, 1920, 27.07.2026
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El presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, dijo que cualquier ataque contra Irán tiene consecuencias, señalando a Estados Unidos, Israel y ahora a Ucrania.
"Ucrania también podría comprender pronto que Irán no deja las acciones impunes", escribió Azizi en X. El mensaje surge después de que la nación condenara un ataque ucraniano contra su buque mercante en el mar Caspio, que causó la muerte de un marinero y dejó a otro herido.
Irán respondió a los recientes ataques de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 26.07.2026
Internacional
Irán sentencia que su defensa es primero luego de que "la diplomacia ha sido traicionada" por EEUU
ayer, 23:23 GMT
Esta declaración se produce en medio de la continua agresión estadounidense contra Irán, mientras Teherán advierte repetidamente que defenderá su soberanía, seguridad e intereses nacionales.
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