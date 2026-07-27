Legislador iraní lanza una advertencia a Ucrania tras ataque a buque

"Ucrania también podría comprender pronto que Irán no deja las acciones impunes", escribió Azizi en X. El mensaje surge después de que la nación condenara un ataque ucraniano contra su buque mercante en el mar Caspio, que causó la muerte de un marinero y dejó a otro herido.Esta declaración se produce en medio de la continua agresión estadounidense contra Irán, mientras Teherán advierte repetidamente que defenderá su soberanía, seguridad e intereses nacionales.
El presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, dijo que cualquier ataque contra Irán tiene consecuencias, señalando a Estados Unidos, Israel y ahora a Ucrania.
"Ucrania también podría comprender pronto que Irán no deja las acciones impunes", escribió Azizi en X. El mensaje surge después de que la nación condenara un ataque ucraniano contra su buque mercante en el mar Caspio, que causó la muerte de un marinero y dejó a otro herido.