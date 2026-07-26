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La UE sacrifica a los europeos "por una ideología rusófoba y estúpida", precisa un político francés
La UE sacrifica a los europeos "por una ideología rusófoba y estúpida", precisa un político francés
Sputnik Mundo
Las sanciones impuestas contra Rusia terminan perjudicando a los propios europeos, señaló el líder del partido francés Los Patriotas, Florian Philippot, al... 26.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-26T12:41+0000
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Las restricciones impuestas a Moscú por la Unión Europea no permiten a España utilizar "sus mejores helicópteros" para la extinción de incendios, y este hecho resulta "increíble", escribió Philippot en las redes sociales.Con estas palabras, el político francés comentó las informaciones procedentes de España, según las cuales los helicópteros de fabricación rusa Kamov Ka-32 11BC, operados por sus bomberos, no pueden utilizarse para la lucha contra incendios que están azotando actualmente el país ibérico. El motivo es que la parte española no puede contar con especialistas desde Rusia para el mantenimiento obligatorio, ni adquirir piezas de recambio para estos helicópteros, considerados unos de los mejores en la lucha contra el fuego.Madrid, tras haber cortado a sí mismo la capacidad de emplear este modelo ruso debido a las sanciones, no ha logrado encontrar una alternativa equivalente entre los diseños occidentales, indican los medios de comunicación españoles citando fuentes gubernamentales.Ante esta situación, el político francés subrayó que la UE "sacrifica a los pueblos de Europa" para satisfacer una "ideología rusófoba y estúpida" y apeló a poner fin a las sanciones contra Moscú.
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florian philippot, 🌍 europa, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, helicópteros, incendios forestales, ka-32
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La UE sacrifica a los europeos "por una ideología rusófoba y estúpida", precisa un político francés
Las sanciones impuestas contra Rusia terminan perjudicando a los propios europeos, señaló el líder del partido francés Los Patriotas, Florian Philippot, al comentar la situación con la flota española de helicópteros rusos Kamov Ka-32 que quedó paralizada por las restricciones en medio de los devastadores incendios que arrasan el país.
Las restricciones impuestas a Moscú por la Unión Europea no permiten a España utilizar "sus mejores helicópteros" para la extinción de incendios
, y este hecho resulta "increíble", escribió Philippot en las redes sociales.
Con estas palabras, el político francés comentó las informaciones procedentes de España, según las cuales los helicópteros de fabricación rusa Kamov Ka-32 11BC
, operados por sus bomberos, no pueden utilizarse para la lucha contra incendios que están azotando actualmente el país ibérico. El motivo es que la parte española no puede contar con especialistas desde Rusia para el mantenimiento obligatorio, ni adquirir piezas de recambio para estos helicópteros, considerados unos de los mejores en la lucha contra el fuego
.
Madrid, tras haber cortado a sí mismo la capacidad de emplear este modelo ruso debido a las sanciones
, no ha logrado encontrar una alternativa equivalente entre los diseños occidentales, indican los medios de comunicación españoles citando fuentes gubernamentales.
"¡Sin duda, estas sanciones estúpidas son un verdadero problema, no para Rusia, sino para los países europeos!", planteó Philippot al respecto.
Ante esta situación, el político francés subrayó que la UE "sacrifica a los pueblos de Europa" para satisfacer una "ideología rusófoba y estúpida" y apeló a poner fin a las sanciones contra Moscú.