¿Por qué arde media España y por qué se priva de una de las mejores armas de extinción de incendios?

Miles de bomberos forestales, 56 medios aéreos, más de 13.600 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, 3.400 soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y cientos de voluntarios intentan atajar una catástrofe que afecta especialmente al noroeste del país, donde las temperaturas llegan de manera anómala o incluso superan los 40 grados centígrados.Decenas de viviendas han resultado calcinadas, así como varias explotaciones agropecuarias. Dos personas han muerto en combate contra las llamas. Hay heridos graves. Entre las ocho regiones españolas mayormente afectadas, destacan Galicia y Castilla y León, en cuyos lindes los incendios desatados están descontrolados. Más de 23.600 personas fueron evacuadas de sus casas. El presidente Pedro Sánchez ha interrumpido sus vacaciones para reunirse con los responsables de los dispositivos de emergencia y visitar las zonas afectadas en Ourense, Zamora y León.Las provincias de Ourense (Galicia) y Zamora (Castilla y León) están asumiendo la parte más dramática. En la tarde del día 15, el servicio de emergencia gallego (112 Galicia) envió un aviso de alarma por telefonía celular a una treintena de municipios para pedir que la población se confinase. El Gobierno regional advirtió que el dispositivo estaba desbordado y empezaba a "desbaratarse", incapaz de atender a tantos incendios, ya descontrolados. La comunicación por vía férrea de alta velocidad entre Madrid y Galicia está cortada desde el 13 de agosto. Y la autovía A-52, también.Gasolina al fuego: precariedad laboral y recortesEl 11 de agosto, cuando se desató un gran incendio en Tres Cantos, al norte de Madrid, los profesionales del servicio de Bomberos Forestales llevaban varios días en huelga, en protesta por su convenio laboral y sueldos, congelados desde hace más de 10 años. Su nómina mensual no llega a los 1.300 euros. De resultas, las bajas voluntarias son frecuentes y, al momento de iniciarse el incendio, había 33 puestos sin cubrir.El fuego ha revelado la precariedad laboral de los bomberos forestales. Desde mediados de junio hubo tres bases en Castilla y León desprovistas de helicópteros durante un mes. Parte del personal se contrata mediante compañías privadas. Y cuando atienden un incendio, cobran por convenio 1,69 euros brutos por hora. Mediante un comunicado emitido el día 13, la Coordinadora Estatal de Bomberos Forestales del sindicato CGT (Confederación General del Trabajo) denunció las condiciones "indignas" en las que los bomberos realizan su labor.Además, se acumulan recortes en la gestión forestal. Según la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), la inversión pública en el aspecto fundamental de la prevención contra incendios disminuyó un 51% entre 2009 (cuando se invirtieron 364,17 millones de euros) y 2022 (solo 175,8 millones). Es decir, la mitad en 13 años."Los incendios hay que comenzar a apagarlos en el invierno, que es cuando se tienen que acometer las tareas de poda, de desbroce y de cuidado de los montes", explica a Sputnik el sociólogo gallego Daniel Seixo, coruñés, miembro del grupo de análisis político Tertulias en Cuarentena, en alusión a las tareas de prevención afectadas por los recortes.Abandono rural y origen intencionadoLa despoblación del medio rural y el consiguiente abandono de la ganadería extensiva y sus zonas de pastoreo definen un terreno en el que las llamas no encuentran obstáculos. Según WWF España, pese a que el país aumentó un 7% su superficie forestal entre 2005 y 2024, la ganancia no ha implicado un aumento de bosques sanos y resistentes. El cambio climático y los veranos cada vez más calurosos hacen que los incendios hayan entrado en una nueva dimensión.Como afirman los especialistas de WWF España en su Informe Incendios Forestales 2025, se ha entrado "en la era de los incendios que no se pueden apagar", al ser muy rápidos y explosivos. "El problema se ha agravado y estamos entrando en la era del colapso, donde la simultaneidad de incendios extremos desborda la capacidad de extinción y amenaza la vida de las personas", constatan.El clima húmedo de Galicia durante la mayor parte del año hace que la masa forestal crezca mucho y rápido. Con un verano seco y cálido como el actual, "hay cantidades ingentes de 'combustible' seco en los bosques que arde con facilidad", declara Santiago Martínez, historiador gallego, de Vigo, y director del proyecto comunicacional Eureka News, que recuerda el origen "provocado" de la mayoría de los incendios."El monocultivo del eucalipto para atender a una industria totalmente contaminante y de poco valor real para la población gallega, como son las pasteras, hace que los bosques estén llenos de puro combustible", añade Seixo, que resalta el carácter fatal de la "descoordinación" de las políticas forestales y sus "recortes".En este contexto, el abandono del medio rural tiene consecuencias fatídicas. "Menos población significa menos pastoreo y menos limpieza de montes. No hay vecinos que cuiden los montes como antaño", lamenta Martínez.Sin los mejores helicópterosLas sanciones de la UE contra Rusia liman recursos en la dotación de los medios aéreos de extinción de incendios en España. Ocho helicópteros pesados Kamov-32 11BC de fabricación rusa, de gran maniobrabilidad y con una capacidad única para cargar y descargar rápidamente 4,5 toneladas de agua sobre cada área afectada, no pueden ser utilizados. Las sanciones impiden recibir repuestos y técnicos rusos para su mantenimiento.Operados por empresas privadas que se los alquilaban al Ministerio de Transición Ecológica o a los gobiernos regionales, estos aparatos se mostraron hasta 2022 como el arma más eficaz para combatir el fuego en Galicia, Castilla-León y Extremadura. El grupo parlamentario Sumar, que resaltó su "extremada efectividad" y su "capacidad de descarga próxima a 40.000 litros de agua por hora en las distancias cortas", presentó en mayo de 2024 una iniciativa en el Congreso para reactivarlos, pero sin resultado.En esta situación, dos hidroaviones franceses tipo Canadair llegaron el 14 de agosto a Galicia. Pero el incendio en Ourense sigue fuera de control y el Gobierno asume que quedan, como mínimo, tres días críticos. Los helicópteros Superpuma de Airbus tienen menor capacidad de carga y, además, resultan más caros. Mientras, en Montenegro, los Ka-32 han sido clave para apagar sus incendios.Para Seixo, la "decisión impuesta" de no utilizar los Ka-32 ejemplifica una "falta de soberanía" y es producto de la "política totalmente demencial de sanciones a Rusia y de guerra absoluta contra Moscú, impuesta desde Washington y Bruselas"."La historia de los Kamov Ka-32 en Galicia es la muestra de cómo la geopolítica puede afectar a sectores como la lucha contra incendios forestales, y cómo la necesidad de contar con equipos eficaces puede entrar en conflicto con consideraciones políticas y éticas", apunta Martínez, que señala la "controversia" generada por la imposibilidad de utilizarlos. Con todo, "el problema en Galicia no es exactamente la falta de medios", dado el "buen rendimiento" de los hidroaviones canadienses Bombardier CL-415 y las unidades del modelo CL-125. "El problema es que los incendios son enormes y, lo peor, son provocados", concluye.

