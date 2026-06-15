https://noticiaslatam.lat/20260615/reino-unido-y-francia-prohibiran-el-acceso-de-los-menores-a-las-redes-sociales-1173902917.html

Reino Unido y Francia prohibirán el acceso de los menores a las redes sociales

Reino Unido y Francia prohibirán el acceso de los menores a las redes sociales

Sputnik Mundo

Los Gobiernos de Francia y Reino Unido planean restringir el acceso a las redes sociales para menores de 15 y 16 años, respectivamente, como parte de sus... 15.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-15T18:43+0000

2026-06-15T18:43+0000

2026-06-15T18:43+0000

internacional

🌍 europa

menores

redes sociales

francia

reino unido

sociedad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0f/1173904592_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_16d2ce9140ae52e0c57bb27466ed374f.jpg

Reino UnidoEl portal gubernamental GOV.UK publicó un comunicado en el que expone sus planes para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años con el objetivo de "devolver el control a los padres y ofrecer a los niños la infancia que merecen".Además de la prohibición general, se prevé imponer restricciones a los servicios de streaming y limitar las formas en que usuarios desconocidos pueden contactar e iniciar conversaciones con menores.Las plataformas afectadas serían: En cambio, servicios de mensajería como WhatsApp* y Signal seguirían estando disponibles.La entrada en vigor de estas medidas está prevista para 2027. El documento subraya que la iniciativa cuenta con el respaldo del 90% de los padres.FranciaFrancia también aspira a aprobar una ley que prohíba el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años antes del inicio del próximo curso escolar, declaró el presidente Emmanuel Macron a los medios.Anteriormente, el mandatario francés ya había señalado que pretendía implantar esta prohibición antes de que finalizara su mandato en 2027.En las palabras de Macron, a partir de septiembre, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales. Posteriormente, antes de finalizar el año, se prevé eliminar las cuentas ya existentes. A su vez, el dirigente expresó su confianza en que el proyecto pueda aprobarse dentro de los plazos previstos.*Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, está proscrita en Rusia por extremista.

https://noticiaslatam.lat/20260507/por-que-va-en-aumento-el-deterioro-de-la-salud-mental-de-los-jovenes-1173351728.html

francia

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, menores, redes sociales, francia, reino unido, sociedad