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Reino Unido y Francia prohibirán el acceso de los menores a las redes sociales
Reino Unido y Francia prohibirán el acceso de los menores a las redes sociales
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Los Gobiernos de Francia y Reino Unido planean restringir el acceso a las redes sociales para menores de 15 y 16 años, respectivamente, como parte de sus... 15.06.2026, Sputnik Mundo
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Reino UnidoEl portal gubernamental GOV.UK publicó un comunicado en el que expone sus planes para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años con el objetivo de "devolver el control a los padres y ofrecer a los niños la infancia que merecen".Además de la prohibición general, se prevé imponer restricciones a los servicios de streaming y limitar las formas en que usuarios desconocidos pueden contactar e iniciar conversaciones con menores.Las plataformas afectadas serían: En cambio, servicios de mensajería como WhatsApp* y Signal seguirían estando disponibles.La entrada en vigor de estas medidas está prevista para 2027. El documento subraya que la iniciativa cuenta con el respaldo del 90% de los padres.FranciaFrancia también aspira a aprobar una ley que prohíba el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años antes del inicio del próximo curso escolar, declaró el presidente Emmanuel Macron a los medios.Anteriormente, el mandatario francés ya había señalado que pretendía implantar esta prohibición antes de que finalizara su mandato en 2027.En las palabras de Macron, a partir de septiembre, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales. Posteriormente, antes de finalizar el año, se prevé eliminar las cuentas ya existentes. A su vez, el dirigente expresó su confianza en que el proyecto pueda aprobarse dentro de los plazos previstos.*Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, está proscrita en Rusia por extremista.
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Reino Unido y Francia prohibirán el acceso de los menores a las redes sociales
Los Gobiernos de Francia y Reino Unido planean restringir el acceso a las redes sociales para menores de 15 y 16 años, respectivamente, como parte de sus medidas de protección infantil. Los anuncios correspondientes fueron realizados por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron.
El portal gubernamental GOV.UK publicó
un comunicado en el que expone sus planes para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años
con el objetivo de "devolver el control a los padres y ofrecer a los niños la infancia que merecen".
Además de la prohibición general, se prevé imponer restricciones a los servicios de streaming y limitar las formas en que usuarios desconocidos pueden contactar e iniciar conversaciones con menores.
Las plataformas afectadas serían:
En cambio, servicios de mensajería como WhatsApp* y Signal seguirían estando disponibles.
"Los gigantes tecnológicos tuvieron su oportunidad y la desaprovecharon, por eso intervenimos para proteger a los niños, apoyar a los padres y establecer nuevas normas para las futuras generaciones", declaró Starmer.
La entrada en vigor de estas medidas está prevista para 2027. El documento subraya que la iniciativa cuenta con el respaldo del 90% de los padres.
Francia también aspira a aprobar una ley que prohíba el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años antes del inicio del próximo curso escolar, declaró el presidente Emmanuel Macron a los medios.
Anteriormente, el mandatario francés ya había señalado que pretendía implantar esta prohibición antes de que finalizara su mandato en 2027.
"Los parlamentarios votarán el proyecto de ley antes del 15 de julio. Sobre esa base, adoptaremos los textos necesarios para que los cambios entren en vigor con el inicio del curso escolar en septiembre", señaló.
En las palabras de Macron, a partir de septiembre, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales. Posteriormente, antes de finalizar el año, se prevé eliminar las cuentas ya existentes. A su vez, el dirigente expresó su confianza en que el proyecto pueda aprobarse dentro de los plazos previstos.
*Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, está proscrita en Rusia por extremista.
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