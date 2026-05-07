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¿Por qué va en aumento el deterioro de la salud mental de los jóvenes?
¿Por qué va en aumento el deterioro de la salud mental de los jóvenes?
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Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con datos de Sapien Labs, advierte que la digitalización, el uso intensivo de redes sociales... 07.05.2026, Sputnik Mundo
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El estudio señala que esta tendencia afecta especialmente a mujeres y niñas, aunque se observa en prácticamente todas las regiones del mundo.Según el reporte, el fenómeno coincide con una acelerada digitalización de la vida cotidiana, marcada por la expansión de redes sociales, cambios en los hábitos alimenticios y un entorno político cada vez más polarizado.El análisis, elaborado con datos de Sapien Labs, destaca que el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial también está en aumento, con cerca del 20% de los encuestados reportando su uso y una expectativa de crecimiento en áreas como educación, salud y empleo.Sin embargo, expertos advierten que la sobreexposición a plataformas digitales diseñadas para captar la atención puede tener efectos negativos. Académicos como Jonathan Haidt, Jean Twenge y Robert Putnam coinciden en que estos entornos fomentan la ansiedad, la depresión y el aislamiento social.Además, factores como la reducción del sueño y la menor interacción presencial han contribuido a un deterioro progresivo del bienestar emocional entre los jóvenes, configurando un problema de alcance global.El informe también destaca que el acceso cada vez más temprano a teléfonos inteligentes está vinculado con efectos negativos a largo plazo, como pensamientos suicidas, conductas agresivas y otros trastornos en la edad adulta.En este contexto, organismos internacionales y especialistas hacen un llamado a priorizar la salud mental como un eje clave del desarrollo humano, ante una crisis que ya no solo es sanitaria, sino también social y económica.
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¿Por qué va en aumento el deterioro de la salud mental de los jóvenes?

08:35 GMT 07.05.2026
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Nueva York obligará a las redes sociales a mostrar advertencias sobre salud mental - Sputnik Mundo, 1920, 07.05.2026
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Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con datos de Sapien Labs, advierte que la digitalización, el uso intensivo de redes sociales y cambios en el estilo de vida están detrás del deterioro sostenido de la salud mental en jóvenes a nivel global.
El estudio señala que esta tendencia afecta especialmente a mujeres y niñas, aunque se observa en prácticamente todas las regiones del mundo.
Según el reporte, el fenómeno coincide con una acelerada digitalización de la vida cotidiana, marcada por la expansión de redes sociales, cambios en los hábitos alimenticios y un entorno político cada vez más polarizado.
‍🩹 Meta* ocultó evidencia de daños a la salud mental que producen sus redes sociales, según documentos judiciales de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 09.01.2026
‍🩹 Meta* ocultó evidencia de daños a la salud mental que producen sus redes sociales, según documentos judiciales de EEUU
9 de enero, 10:08 GMT
El análisis, elaborado con datos de Sapien Labs, destaca que el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial también está en aumento, con cerca del 20% de los encuestados reportando su uso y una expectativa de crecimiento en áreas como educación, salud y empleo.
Sin embargo, expertos advierten que la sobreexposición a plataformas digitales diseñadas para captar la atención puede tener efectos negativos. Académicos como Jonathan Haidt, Jean Twenge y Robert Putnam coinciden en que estos entornos fomentan la ansiedad, la depresión y el aislamiento social.
Además, factores como la reducción del sueño y la menor interacción presencial han contribuido a un deterioro progresivo del bienestar emocional entre los jóvenes, configurando un problema de alcance global.
El informe también destaca que el acceso cada vez más temprano a teléfonos inteligentes está vinculado con efectos negativos a largo plazo, como pensamientos suicidas, conductas agresivas y otros trastornos en la edad adulta.
En este contexto, organismos internacionales y especialistas hacen un llamado a priorizar la salud mental como un eje clave del desarrollo humano, ante una crisis que ya no solo es sanitaria, sino también social y económica.
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