https://noticiaslatam.lat/20260723/es-un-problema-de-tecnologicas-que-tienen-disenos-que-atrapan-mexico-pone-la-mirada-en-las-redes-1174380005.html

"Es un problema de tecnológicas que tienen diseños que atrapan": México pone la mirada en las redes sociales

"Es un problema de tecnológicas que tienen diseños que atrapan": México pone la mirada en las redes sociales

Sputnik Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que desde el Ejecutivo se promoverá un diálogo alrededor del uso de las redes sociales entre niños y... 23.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-23T01:45+0000

2026-07-23T01:45+0000

2026-07-23T02:02+0000

américa latina

sociedad

méxico

redes sociales

💬 opinión y análisis

claudia sheinbaum

gobierno de méxico

brasil

redes de comunicación

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/17/1174382102_0:4:1024:580_1920x0_80_0_0_df2288ed3cbc3aa2dfec396923ef44c1.jpg

Para analizar las consecuencias del llamado scrolling y el algoritmo, cada lunes se destinará un espacio en la conferencia de prensa diaria de la presidenta mexicana, según anunció la misma Sheinbaum en sus redes sociales. Asimismo, indicó que se realizarán foros en donde participarán profesores, padres y madres de familia, así como menores, para apuntar a una regulación incluyente.Al respecto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que más del 70% de la población de seis años o más es usuario de internet, cifra que en adolescentes incrementa al 90%. Además de que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen el grupo más conectado del planeta. Por ello, señaló que el uso de tecnología, dispositivos digitales y redes sociales es un debate de alcance mundial.El 'scroll' infinito Si el Gobierno de México tiene en la mira una regulación alrededor de las redes, esta tiene que girar en torno a las plataformas y no de los contenidos, señaló en entrevista con Sputnik el maestro en Comunicación y experto en redes sociales, Rubén Darío Vázquez. Asimismo, consideró el también académico de la UNAM, es oportuno que el Gobierno de México beneficie el debate entre los actores involucrados antes que buscar una regulación legal. "Me parece muy buena la propuesta de no necesariamente empezar con una regulación, sino debatiendo los posibles alcances que puede tener una ley para regular el uso de plataformas digitales y la inteligencia artificial en niñas, niñas y adolescentes (...). Ahora, de lo que se trata en este caso es de ver de qué manera se pueden utilizar las redes sociales y las plataformas digitales en, por ejemplo, los ámbitos escolares y cuáles son las limitaciones que deberían tener", comentó.Y es que, explicó, si bien las redes sociales pueden tener efectos negativos entre la población, lo cierto es que éstas ya forman parte de la vida diaria y una posible regulación no tendría que apostar hacia la censura.Con él coincide Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, quien aseguró en entrevista con este medio que no estamos ante "un problema de niños y niñas que no sepan controlarse frente a las redes sociales". "Es un problema de tecnológicas que tienen diseños que atrapan, que tienen algoritmos que extraen los datos y que ahí hay una obligación de Estado para regular. No a niños y niñas en las familias y las escuelas, sino a las empresas", sentenció.Ambos expertos pusieron como ejemplo a seguir lo hecho en Brasil, país pionero en América Latina al prohibir el scroll infinito y el autoplay de los videos, además de obligar a las empresas tecnológicas a activar mecanismos de seguridad y privacidad. Regular empresas, no contenido A pesar de que en los entornos digitales nacieron y se mantienen los exponentes de la llamada machósfera, el movimiento tradwife e incluso mujeres que apelan a restringir el voto femenino, la regulación de las redes sociales debe tener una visión no de censura sino de prevención desde su diseño, precisaron los analistas."Hay que tener cuidado de formar leyes que inviten a la censura. Si dejáramos al Estado solo a hacer el trabajo de legislar a las plataformas digitales, ahí sí podríamos caer en la tentación de la censura porque imagínate que el Estado decida que sí y qué no puedes ver en las redes sociales", apuntó. Para Pérez García recordó que los Estados sí tienen competencia para exigir a las empresas de redes sociales trabajar sobre sus diseños y poder regular el tema del scrolling, el algoritmo y la seguridad digital. De acuerdo con el experto, para poder llegar a una regulación que no caiga en "lo fácil, barato y popular" de buscar señalar a la población, pero no a las empresas que diseñan todas estas plataformas se tiene que tomar en cuenta todas las voces dentro de los debates proyectados por el Gobierno mexicano. "Estamos hablando aquí de muchas capas de geopolítica, capitalismo cognitivo, derechos humanos (...). Tenemos que insistir en que los niños, niñas y adolescentes no pueden ser arrojados, escondidos, metidos debajo de la mesa en los entornos digitales. Fuimos nosotros, el mundo adulto, quienes los arrojamos ahí, quienes les entregamos los celulares, los dispositivos, así que ahora tenemos que asumir la responsabilidad", finalizó.

https://noticiaslatam.lat/20260204/espana-vetara-a-menores-acceder-a-redes-sociales-buscan-incrementar-medidas-de-censura-digital-1171017276.html

https://noticiaslatam.lat/20260207/regular-el-algoritmo-para-cualquier-usuario-el-nuevo-enfoque-de-las-legislaciones-acerca-de-redes-1171169802.html

https://noticiaslatam.lat/20260128/1170802005.html

méxico

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Daniela Díaz

Daniela Díaz

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz

sociedad, méxico, redes sociales, 💬 opinión y análisis, claudia sheinbaum, gobierno de méxico, brasil, redes de comunicación