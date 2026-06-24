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Un fuerte sismo de 7,1 sacude a Venezuela y se emite alerta por posible tsunami
Un fuerte sismo de 7,1 sacude a Venezuela y se emite alerta por posible tsunami
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Un temblor de intensidad 7,1 se registró en varias partes del territorio venezolano, provocando daños en varios edificios e incluso algunos derrumbes, según... 24.06.2026, Sputnik Mundo
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El Servicio Geológico de los Estados Unidos identificó que la intensidad del movimiento telúrico fue de 7,1 grados en la escala de Richter, y su origen tuvo lugar a 21 kilómetros al oeste de Montalbán, en el norte del país sudamericano. Sin embargo, hubo otro sismo que también registraron las autoridades norteamericana, con epicentro en Morón, también al norte de la nación. La profundidad del sismo fue de 28 kilómetros y, según testigos que han difundido imágenes en redes sociales, se sintieron varios movimientos, no sólo uno, e incluso también medios locales han reportado que el sismo se sintió en algunas partes de la vecina Colombia. Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Aruba, Curazao y Bonaire son las naciones para quienes fue dirigida la alerta de tsunami emitida por el Servicio Meteorológico Nacional de EEUU, lo cual ha encendido las alarmas en buena parte del Caribe. Colombia, por su parte, no se ve afectada por esta advertencia meteorológica, precisó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de este país sudamericano.
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Un fuerte sismo de 7,1 sacude a Venezuela y se emite alerta por posible tsunami

22:52 GMT 24.06.2026 (actualizado: 23:33 GMT 24.06.2026)
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Sismo en Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 24.06.2026
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Un temblor de intensidad 7,1 se registró en varias partes del territorio venezolano, provocando daños en varios edificios e incluso algunos derrumbes, según reportes que circulan en redes sociales.
El Servicio Geológico de los Estados Unidos identificó que la intensidad del movimiento telúrico fue de 7,1 grados en la escala de Richter, y su origen tuvo lugar a 21 kilómetros al oeste de Montalbán, en el norte del país sudamericano. Sin embargo, hubo otro sismo que también registraron las autoridades norteamericana, con epicentro en Morón, también al norte de la nación.
La profundidad del sismo fue de 28 kilómetros y, según testigos que han difundido imágenes en redes sociales, se sintieron varios movimientos, no sólo uno, e incluso también medios locales han reportado que el sismo se sintió en algunas partes de la vecina Colombia.

Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Aruba, Curazao y Bonaire son las naciones para quienes fue dirigida la alerta de tsunami emitida por el Servicio Meteorológico Nacional de EEUU, lo cual ha encendido las alarmas en buena parte del Caribe.
Colombia, por su parte, no se ve afectada por esta advertencia meteorológica, precisó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de este país sudamericano.

"Este temblor fue ​horrible hasta peor que el ​de ⁠1967. El edificio ‌se movía. La policía me ayudó a bajar porque ‌no podía", dijo María Romero, una mujer de 80 años que vive en el sur de Caracas, a la prensa internacional.

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