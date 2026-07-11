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Este es el estimado de cuántas viviendas se requieren en Venezuela para los afectados por los sismos
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El Gobierno de Venezuela consideró necesaria la habilitación y construcción de 25.000 viviendas para los afectados por el doblete sísmico que sacudió al país... 11.07.2026, Sputnik Mundo
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Consultado por los fondos de Venezuela congelados en el extranjero, el legislador indicó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, avanza en los mecanismos necesarios para su devolución al país, con el objetivo de utilizarlos en el proceso de reconstrucción."La presidenta está en este momento haciendo el proceso de ingeniería financiera para contar con los recursos a mano y rápido para que, si aparece un apartamento, lo compramos de manera acelerada y otro tanto para que se inicie de manera intensiva con mecanismos constructivos rápidos los procesos de construcción de esas viviendas", añadió.De acuerdo con el último balance compartido por el Gobierno, la cifra de fallecidos aumentó a 4.333, mientras que 16.740 resultaron heridas por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron varias regiones de Venezuela, con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".
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Este es el estimado de cuántas viviendas se requieren en Venezuela para los afectados por los sismos

22:13 GMT 11.07.2026
© AP Photo / Ariana CubillosLa devastación en el norte de Venezuela, especialmente en La Guaira, es grave.
La devastación en el norte de Venezuela, especialmente en La Guaira, es grave. - Sputnik Mundo, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
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El Gobierno de Venezuela consideró necesaria la habilitación y construcción de 25.000 viviendas para los afectados por el doblete sísmico que sacudió al país caribeño el pasado 24 de junio.
"Los cálculos iniciales señalan que necesitaríamos unas 25.000 viviendas, pero no solamente las 25.000 viviendas que tenemos que construir, que arreglar, que alquilar lo más pronto posible, sino también el proceso de reconstrucción de ciudades", dijo el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una conferencia de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.
Consultado por los fondos de Venezuela congelados en el extranjero, el legislador indicó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, avanza en los mecanismos necesarios para su devolución al país, con el objetivo de utilizarlos en el proceso de reconstrucción.
"La presidenta está en este momento haciendo el proceso de ingeniería financiera para contar con los recursos a mano y rápido para que, si aparece un apartamento, lo compramos de manera acelerada y otro tanto para que se inicie de manera intensiva con mecanismos constructivos rápidos los procesos de construcción de esas viviendas", añadió.
El impacto tras los terremotos en La Guaira, Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 11.07.2026
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Aumenta a más de 4.300 el número de muertos tras los sismos en Venezuela
18:25 GMT
De acuerdo con el último balance compartido por el Gobierno, la cifra de fallecidos aumentó a 4.333, mientras que 16.740 resultaron heridas por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron varias regiones de Venezuela, con 39 segundos de diferencia, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico".
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