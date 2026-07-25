https://noticiaslatam.lat/20260725/es-un-plan-muy-ambicioso-que-tanto-serviran-los-filtros-electorales-para-evitar-narcocandidaturas-1174418269.html

"Es un plan muy ambicioso": ¿Qué tanto servirán los filtros electorales para evitar 'narcocandidaturas' en México?

"Es un plan muy ambicioso": ¿Qué tanto servirán los filtros electorales para evitar 'narcocandidaturas' en México?

Sputnik Mundo

México busca implementar mecanismos que garanticen que las personas que desean postularse a algún puesto de elección popular no tengan nexos con el crimen... 25.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-25T21:40+0000

2026-07-25T21:40+0000

2026-07-25T22:15+0000

américa latina

méxico

claudia sheinbaum

política

ariadna montiel

instituto nacional electoral (ine) de méxico

💬 opinión y análisis

elecciones

narcotráfico

seguridad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/19/1174420062_0:105:3072:1832_1920x0_80_0_0_9d3c01029871078958589fad33b8bd50.jpg

En mayo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, envió una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas en el Instituto Nacional Electoral (INE).El objetivo principal de este grupo, que se conformará por tres consejeros, es establecer un órgano dedicado a la revisión de los perfiles de quienes aspiren a competir por un puesto de elección popular a través de un partido político.La intención es contar con elementos de seguridad que permitan detectar desde perfiles que cuenten con sentencias, o estén vinculados a redes del crimen organizado.Cabe señalar que el INE no tendrá la autoridad para impedir que un partido postule a alguien considerado riesgoso. Únicamente emitirá la alerta y la fuerza política tomará la última decisión, incluida la de mandar los listados de personas a investigar.De acuerdo con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para el proceso electoral de 2027, en el que se renovarán 17 gubernaturas, diputaciones y más de 2.400 ayuntamientos o alcaldías, entre otros, la Comisión de Verificación de Integridad podría revisar hasta un máximo de 800.000 perfiles de posibles aspirantes. Esto representa un desafío logístico, tomando en cuenta los estrechos tiempos que el propio organismo establece para definir candidaturas e iniciar las campañas.En este contexto, el 21 de julio, la presidenta nacional del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, anunció que, al margen de los próximos comicios, su partido reforzará los filtros y revisará los antecedentes de más de 20.000 de sus miembros, para impedir que compitan personas con nexos con el crimen organizado o que hayan realizado acciones contrarias a los principios de la agrupación política.Según la exsecretaria del Bienestar, esta labor la realizarán también en colaboración directa con las diferentes instancias del Gabinete de Seguridad.Sputnik consultó a especialistas en temas electorales y de seguridad para estudiar si este tipo de filtros evitarán que perfiles popularmente conocidos como “narcocandidatos” participen en elecciones y lleguen al aparato gubernamental.Una medida complejaEn entrevista para este medio, la directora de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Alejandra Tello Mendoza, opinó que los filtros que se buscan implementar parecen ser una buena medida para filtrar perfiles riesgosos, pero reconoció que su implementación representará un reto.La especialista en derecho electoral explicó que el principal desafío para que esto funcione es la coordinación entre las distintas partes involucradas, desde las instancias de seguridad y financieras, que serán quienes aporten la mayor cantidad de información, hasta los partidos políticos, quienes tendrán que acelerar sus procesos internos para dar tiempo al INE de revisar todas las candidaturas."La tendencia que hemos estado viendo en el registro de candidaturas es que los partidos esperan hasta los últimos días del período legal para presentar sus [postulaciones]. Esto también es un gran reto para los [grupos políticos] porque tienen que enviarlo con la mayor anticipación posible", señaló.Actualmente, la coordinación entre el INE y dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para detectar movimientos irregulares en los presupuestos de campaña no es la mejor. Apenas en junio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE denunció que la CNBV había entregado con dos meses de retraso información solicitada para cuatro casos, lo que impidió realizar los procedimientos administrativos correspondientes en los tiempos legales marcados.Tello Mendoza comentó que otro problema será la manera en que se respetarán los derechos político-electorales de los interesados, dado que el proceso de revisión del INE será privado y únicamente se conocerá el veredicto, lo que podría dejar sin posibilidad de defensa a los aspirantes o abrir la puerta para el uso faccioso de estos mecanismos de verificación.Sobre este punto, la investigadora refirió que existen antecedentes positivos respecto a cómo actúa el TEPJF para resolver polémicas sobre casos específicos, pero insistió en que se requiere una buena coordinación para que los filtros a implementar funcionen.Reglas que se pueden perfeccionarLos filtros que se establecerán para evitar que personas vinculadas al crimen organizado se postulen a puestos de elección popular deberán ser genéricos, sin importar el partido, y tendrían que ser implementados por las dependencias de seguridad federales, esto a partir de análisis de inteligencia, aseguró en entrevista para Sputnik el doctor en Ciencia Política,Juan Salgado Ibarra.El experto en temas de seguridad de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) refirió que este tipo de mecanismos han sido exitosos en países como Italia. En otros, como Perú y Brasil, con marcos normativos más laxos que el mexicano, han podido procesar a diferentes funcionarios de alto nivel por temas de corrupción.Sin embargo, mencionó que, aunque México podría tener una legislación más sólida en la materia, lo que en realidad requiere es un trabajo de inteligencia impecable que se complemente con una fuerte voluntad política desde el más alto nivel."Si no es algo mediático, si es algo que de verdad quieren hacer a fondo, tienen que poner a trabajar a sus operadores políticos para que las instituciones puedan cumplir con sus mandatos", aseveró.Salgado Ibarra advirtió que los filtros que se comenzarán a aplicar para las candidaturas contemplan a personas sentenciadas o con procesos abiertos por crimen organizado o delitos graves, lo que podría exentar a perfiles que sí están coludidos con el narcotráfico pero que no están bajo ninguna indagatoria.Por ejemplo, en estados como Guerrero (sur), existen municipios que presuntamente son encabezados por familiares de líderes de grupos delincuenciales, pero que, en realidad, oficialmente no están en la mira de las autoridades, o bajo algún tipo de proceso penal.En este sentido, además de reforzar la coordinación en materia de inteligencia entre las partes involucradas, Salgado Ibarra comentó que la sociedad civil organizada también debería tener participación en el proceso de revisión, dado que muchas veces es así como se conocen vínculos criminales.La población "puede hacer una gran diferencia en este terreno y, sobre todo, no solo en términos de la información con la que cuenta, sino la imparcialidad que puede tener frente a estos procesos", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20260711/eeuu-se-jacta-de-senalar-narcopoliticos-pero-no-le-interesa-solucionar-el-narco-dice-analista-1174248439.html

https://noticiaslatam.lat/20260606/mexico-blinda-sus-elecciones-contra-injerencias-extranjeras-que-se-puede-esperar-con-esta-reforma-1173768755.html

https://noticiaslatam.lat/20260515/el-crimen-usa-drones-para-desplazar-comunidades-la-fragilidad-del-poder-politico-local-es-historica-1173453290.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

méxico, claudia sheinbaum, política, ariadna montiel, instituto nacional electoral (ine) de méxico, 💬 opinión y análisis, elecciones, narcotráfico, seguridad