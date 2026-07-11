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Somos México irá por la defensa de las instituciones "sin hacer oposición extrema", dice cofundador

Somos México irá por la defensa de las instituciones "sin hacer oposición extrema", dice cofundador

Sputnik Mundo

Marco Antonio Baños, abogado y exconsejero del INE, cofundador de Somos México, formación que recibió su registro oficialmente como partido el pasado 1 de... 11.07.2026, Sputnik Mundo

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Nacida de las protestas del colectivo "Marea Rosa", que llenaron el Zócalo capitalino durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la agrupación Somos México se consolidó como uno de los dos nuevos partidos políticos oficiales en México, luego de realizar más de 200 asambleas distritales y obtener las 260.000 firmas requeridas por las autoridades electorales (alrededor de 0,26% del padrón).Si bien todavía hay varios aspectos de la flamante formación que deben ser resueltos —entre ellos, su nombre, logotipo y color, que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó cambiar—, la organización intenta no perder tiempo posicionándose como la nueva alternativa opositora, como se pudo ver en el mitin realizado hace dos semanas en el Monumento a la Revolución y que sirvió como presentación formal, con sus dirigentes llamando a "cambiar el rumbo del país" eligiendo "no a los mismos de siempre" (estas declaraciones fueron hechas desde el escenario por Guadalupe Acosta Naranja, político de extensa trayectoria en el extinto PRD).En diálogo exclusivo con Sputnik, uno de los fundadores de Somos México, el abogado Marco Antonio Baños, exconsejero del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) y posteriormente del INE durante más de una década, afirmó que el objetivo de la formación es perfilarse como una opción "en defensa de las instituciones, pero sin hacer oposición extrema".¿Partido de causas?Baños explicó el compromiso estatutario de guardar al menos 30% de sus candidaturas para representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, ya sean colectivos de madres buscadoras, defensores del abasto de medicamentos oncológicos o activistas de joven edad. Todo esto complementado, admitió, por cuadros con experiencia previa en otros partidos.Con respecto a la postura doctrinal de la nueva fuerza política, Baños le dijo a Sputnik que la organización ha optado por evitar una definición ideológica tradicional. "Somos México no es derecha ni de izquierda: es un partido de causas", afirmó. El objetivo primordial, según dijo el abogado, radica en abanderar demandas ciudadanas específicas, asumir la defensa irrestricta de las instituciones autónomas y propiciar la reconstrucción de los contrapesos democráticos que considera han sido vulnerados durante los ocho años de Gobierno de Morena.Baños destacó también que los estatutos de Somos México prohíben estrictamente que los miembros que ocupen cargos de dirigencia partidista, ya sea a nivel nacional, estatal o distrital, puedan postularse simultáneamente a puestos de elección popular. ¿Ir solos o acompañados?Si bien el dirigente precisó que según la ley electoral mexicana, en los comicios del 2027 una formación nueva como Somos México debe presentarse de manera individual (y obtener más del 3% de los votos para seguir en carrera), Baños aclaró que no rechazan en el futuro realizar alianzas con fuerzas de la oposición como el PAN, el PRI o Movimiento Ciudadano, supeditando dichos pactos a llegar a acuerdos programáticos en común.De todas formas, cuestionado sobre las críticas que han aparecido desde precisamente sectores de los partidos opositores tradicionales hacia Somos México, argumentando que una nueva asociación fragmentará el voto contra el oficialismo y solo lo beneficiará, el jurista sostuvo que la atomización del sufragio es un fenómeno inherente a cualquier sistema democrático competitivo. Así, el exconsejero electoral manifestó su seguridad de que Somos México también captará votos provenientes de sectores desencantados con el Gobierno.

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