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Sheinbaum niega acusaciones del director de la DEA: "Lo conminamos a que trabaje mucho en EEUU"

Sheinbaum niega acusaciones del director de la DEA: "Lo conminamos a que trabaje mucho en EEUU"

Sputnik Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que los dichos de Terry Cole, el jefe de la DEA —quien aseguró que existe un supuesto lazo entre los grupos... 16.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-16T02:42+0000

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"Me parece una declaración muy desafortunada, por varias razones, la primera porque me parece más una declaración política que una declaración con sustento (...). Negamos “rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización, y que siga en todo caso colaborando con el Gobierno de México de manera respetuosa, porque a México se le respeta", sentenció.La mandataria mexicana reiteró que la agencia estadounidense debe enfocarse, sobre todo, a combatir el crimen primeramente al interior de su territorio en donde, apuntó, hay una distribución y un consumo elevado de drogas.

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