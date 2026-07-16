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Sheinbaum niega acusaciones del director de la DEA: "Lo conminamos a que trabaje mucho en EEUU"
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que los dichos de Terry Cole, el jefe de la DEA —quien aseguró que existe un supuesto lazo entre los grupos... 16.07.2026, Sputnik Mundo
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"Me parece una declaración muy desafortunada, por varias razones, la primera porque me parece más una declaración política que una declaración con sustento (...). Negamos “rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización, y que siga en todo caso colaborando con el Gobierno de México de manera respetuosa, porque a México se le respeta", sentenció.La mandataria mexicana reiteró que la agencia estadounidense debe enfocarse, sobre todo, a combatir el crimen primeramente al interior de su territorio en donde, apuntó, hay una distribución y un consumo elevado de drogas.
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Sheinbaum niega acusaciones del director de la DEA: "Lo conminamos a que trabaje mucho en EEUU"

02:42 GMT 16.07.2026
© Foto : Juan Carlos Ramos Mamahua / Gobierno de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 16.07.2026
© Foto : Juan Carlos Ramos Mamahua / Gobierno de México
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que los dichos de Terry Cole, el jefe de la DEA —quien aseguró que existe un supuesto lazo entre los grupos criminales y las autoridades mexicanas—, son declaraciones "desafortunadas", "sin sustento" y con tintes políticos.
"Me parece una declaración muy desafortunada, por varias razones, la primera porque me parece más una declaración política que una declaración con sustento (...). Negamos “rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización, y que siga en todo caso colaborando con el Gobierno de México de manera respetuosa, porque a México se le respeta", sentenció.
La mandataria mexicana reiteró que la agencia estadounidense debe enfocarse, sobre todo, a combatir el crimen primeramente al interior de su territorio en donde, apuntó, hay una distribución y un consumo elevado de drogas.
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