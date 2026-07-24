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"EEUU perdió mucho más que México" tras 150 días de aranceles, dice un analista

"EEUU perdió mucho más que México" tras 150 días de aranceles, dice un analista

Sputnik Mundo

Este 24 de julio se cumplen los 150 días aplicables para la medida arancelaria bajo la sección 122 implementada de forma global por Estados Unidos, la cual... 24.07.2026, Sputnik Mundo

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Las tarifas, según argumentó el país norteamericano en su momento, son herramientas "para proteger la economía y la seguridad nacional de EEUU y, en determinadas circunstancias, son necesarias para abordar problemas fundamentales de pagos internacionales". En ese entonces, explicó que la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 faculta al presidente Donald Trump a tomar medidas, ello mediante recargos y restricciones especiales a las importaciones, para hacer frente a "los graves déficits de la balanza comercial" estadounidense. A pesar de que México, EEUU, México y Canadá tienen un tratado de libre comercio (T-MEC), en el caso del país latinoamericano, las tarifas tocaron sectores clave como el de los automóviles, autopartes, cobre, maderas, aluminio y acero.¿Quién es quién en este tema? En entrevista para Sputnik, el economista mexicano Josafat Hernández refirió que, en el corto plazo, Washington ha sido la principal víctima de sus propias medidas. Esto se debe, según el experto, a que hasta ahora las tarifas han sido absorbidas principalmente por los ciudadanos del país norteamericano. En este tenor, el investigador de la UNAM Moritz Cruz Blanco ponderó ante este medio que han sido las empresas estadounidenses las mayormente afectadas, dado que, a pesar de las tarifas, México sigue siendo el principal exportador hacia suelo estadounidense.De acuerdo con el experto, México sigue teniendo tarifas preferenciales en comparación con sus principales competidores, por lo que las cuotas impuestas desde Washington no han calado tan profundo en la dinámica comercial bilateral.Al respecto, el doctor en economía Arturo Huerta indicó en una charla para Sputnik que el alza en las exportaciones de México a EEUU podría explicarse debido a la distancia que Washington ha tomado de los productos chinos. Una jugada que podría salir mal Hernández mencionó que el plan económico de Trump, que se basa en reindustrializar EEUU, es una apuesta a largo plazo porque, en lo inmediato, la imposición de gravámenes solamente ha generado un mayor coste de vida en el país norteamericano. Sobre ello, Cruz Blanco comentó que, históricamente, el papel de la situación económica en EEUU ha jugado un rol relevante en las decisiones de los votantes, además de que una de las promesas de campaña de Trump fue revivir a la gran economía que antaño fue el país norteamericano. Sin embargo, Huerta recordó que las tarifas que Trump impuso durante su primer mandato (2017-2021) se mantuvieron durante el Gobierno del demócrata Joe Biden, una tendencia que podría seguir si es que el Partido Republicano sale de nuevo de la Casa Blanca en 2028. "Los demócratas podrían seguir manteniendo los aranceles y la política proteccionista, porque EEUU ha venido perdiendo hegemonía en el contexto internacional (...). Gane quien gane, van a seguir las políticas económicas proteccionistas para retomar su desarrollo económico porque el enemigo a vencer de ellos es China y China sigue creciendo", finalizó.

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