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"EEUU perdió mucho más que México" tras 150 días de aranceles, dice un analista
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Las tarifas, según argumentó el país norteamericano en su momento, son herramientas "para proteger la economía y la seguridad nacional de EEUU y, en determinadas circunstancias, son necesarias para abordar problemas fundamentales de pagos internacionales". En ese entonces, explicó que la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 faculta al presidente Donald Trump a tomar medidas, ello mediante recargos y restricciones especiales a las importaciones, para hacer frente a "los graves déficits de la balanza comercial" estadounidense. A pesar de que México, EEUU, México y Canadá tienen un tratado de libre comercio (T-MEC), en el caso del país latinoamericano, las tarifas tocaron sectores clave como el de los automóviles, autopartes, cobre, maderas, aluminio y acero.¿Quién es quién en este tema? En entrevista para Sputnik, el economista mexicano Josafat Hernández refirió que, en el corto plazo, Washington ha sido la principal víctima de sus propias medidas. Esto se debe, según el experto, a que hasta ahora las tarifas han sido absorbidas principalmente por los ciudadanos del país norteamericano. En este tenor, el investigador de la UNAM Moritz Cruz Blanco ponderó ante este medio que han sido las empresas estadounidenses las mayormente afectadas, dado que, a pesar de las tarifas, México sigue siendo el principal exportador hacia suelo estadounidense.De acuerdo con el experto, México sigue teniendo tarifas preferenciales en comparación con sus principales competidores, por lo que las cuotas impuestas desde Washington no han calado tan profundo en la dinámica comercial bilateral.Al respecto, el doctor en economía Arturo Huerta indicó en una charla para Sputnik que el alza en las exportaciones de México a EEUU podría explicarse debido a la distancia que Washington ha tomado de los productos chinos. Una jugada que podría salir mal Hernández mencionó que el plan económico de Trump, que se basa en reindustrializar EEUU, es una apuesta a largo plazo porque, en lo inmediato, la imposición de gravámenes solamente ha generado un mayor coste de vida en el país norteamericano. Sobre ello, Cruz Blanco comentó que, históricamente, el papel de la situación económica en EEUU ha jugado un rol relevante en las decisiones de los votantes, además de que una de las promesas de campaña de Trump fue revivir a la gran economía que antaño fue el país norteamericano. Sin embargo, Huerta recordó que las tarifas que Trump impuso durante su primer mandato (2017-2021) se mantuvieron durante el Gobierno del demócrata Joe Biden, una tendencia que podría seguir si es que el Partido Republicano sale de nuevo de la Casa Blanca en 2028. "Los demócratas podrían seguir manteniendo los aranceles y la política proteccionista, porque EEUU ha venido perdiendo hegemonía en el contexto internacional (...). Gane quien gane, van a seguir las políticas económicas proteccionistas para retomar su desarrollo económico porque el enemigo a vencer de ellos es China y China sigue creciendo", finalizó.
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"EEUU perdió mucho más que México" tras 150 días de aranceles, dice un analista

15:00 GMT 24.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 24.07.2026
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Daniela Díaz
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Este 24 de julio se cumplen los 150 días aplicables para la medida arancelaria bajo la sección 122 implementada de forma global por Estados Unidos, la cual también afecta a México en sectores clave como el automotor.
Las tarifas, según argumentó el país norteamericano en su momento, son herramientas "para proteger la economía y la seguridad nacional de EEUU y, en determinadas circunstancias, son necesarias para abordar problemas fundamentales de pagos internacionales".
En ese entonces, explicó que la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 faculta al presidente Donald Trump a tomar medidas, ello mediante recargos y restricciones especiales a las importaciones, para hacer frente a "los graves déficits de la balanza comercial" estadounidense.

"Este considerable, persistente y grave déficit comercial anual de bienes ha aumentado en más del 40% tan solo en los últimos cinco años, alcanzando los 1,2 billones de dólares en 2024. En 2025, el déficit comercial de bienes de EEUU se mantuvo en aproximadamente 1,2 billones de dólares", detalló la Casa Blanca.

A pesar de que México, EEUU, México y Canadá tienen un tratado de libre comercio (T-MEC), en el caso del país latinoamericano, las tarifas tocaron sectores clave como el de los automóviles, autopartes, cobre, maderas, aluminio y acero.

¿Quién es quién en este tema?

En entrevista para Sputnik, el economista mexicano Josafat Hernández refirió que, en el corto plazo, Washington ha sido la principal víctima de sus propias medidas. Esto se debe, según el experto, a que hasta ahora las tarifas han sido absorbidas principalmente por los ciudadanos del país norteamericano.

"La respuesta corta es que EEUU perdió mucho más que México (...). No hubo una relocalización masiva de la inversión productiva que ya está en México y lo único que ha ocurrido es un incremento de precios de consumo final y que [la población estadounidense] ha tenido absorber", consideró.

En este tenor, el investigador de la UNAM Moritz Cruz Blanco ponderó ante este medio que han sido las empresas estadounidenses las mayormente afectadas, dado que, a pesar de las tarifas, México sigue siendo el principal exportador hacia suelo estadounidense.

Con base en datos del Gobierno mexicano, las exportaciones del país latinoamericano a EEUU alcanzaron durante el mes de mayo un valor de 54.180 millones de dólares, un récord histórico para cualquier mes. Durante el mismo periodo, México importó bienes de los Estados Unidos por un monto de 33.050 millones de dólares, de acuerdo con la misma fuente.

De acuerdo con el experto, México sigue teniendo tarifas preferenciales en comparación con sus principales competidores, por lo que las cuotas impuestas desde Washington no han calado tan profundo en la dinámica comercial bilateral.

"La combinación de todo esto hace que México siga manteniendo la dinámica y no necesariamente pierde. Quizá el efecto más corrosivo, es en el ámbito de la incertidumbre", consideró.

Al respecto, el doctor en economía Arturo Huerta indicó en una charla para Sputnik que el alza en las exportaciones de México a EEUU podría explicarse debido a la distancia que Washington ha tomado de los productos chinos.

"Estos aranceles que EEUU ha establecido a China le ha permitido disminuir la presencia de Pekín en su economía y sí ha disminuido el déficit de comercio exterior [que tiene con el gigante asiático]. En cambio, se ha incrementado el déficit de comercio exterior que Washington tiene con México: le está comprando más a México porque le dejó de comprar a China", analizó.

Una jugada que podría salir mal

Hernández mencionó que el plan económico de Trump, que se basa en reindustrializar EEUU, es una apuesta a largo plazo porque, en lo inmediato, la imposición de gravámenes solamente ha generado un mayor coste de vida en el país norteamericano.

"No es tan fácil que lo pueda impulsar [su estrategia] porque va en contra de la racionalidad capitalista. Finalmente, y quizás si se mantiene el trumpismo en el largo plazo, ahí ya veremos efectos que sean ya más benéficos para EEUU", abundó.

Sobre ello, Cruz Blanco comentó que, históricamente, el papel de la situación económica en EEUU ha jugado un rol relevante en las decisiones de los votantes, además de que una de las promesas de campaña de Trump fue revivir a la gran economía que antaño fue el país norteamericano.
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"Esto no ha pasado de ninguna manera. De hecho, ocurrió lo opuesto y considero que sí lo van a capitalizar los votantes. Aunque Trump tiene una base muy fuerte, me parece que al Partido Republicano, y [al presidente] en particular, no le va a alcanzar para darle continuidad a su proyecto en diferentes ámbitos. Uno de ellos es el comercial porque hay aspectos económicos negativos que han recrudecido", reflexionó.

Sin embargo, Huerta recordó que las tarifas que Trump impuso durante su primer mandato (2017-2021) se mantuvieron durante el Gobierno del demócrata Joe Biden, una tendencia que podría seguir si es que el Partido Republicano sale de nuevo de la Casa Blanca en 2028.
"Los demócratas podrían seguir manteniendo los aranceles y la política proteccionista, porque EEUU ha venido perdiendo hegemonía en el contexto internacional (...). Gane quien gane, van a seguir las políticas económicas proteccionistas para retomar su desarrollo económico porque el enemigo a vencer de ellos es China y China sigue creciendo", finalizó.
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