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Cae un 3,7% la producción automotriz en México durante mayo
Cae un 3,7% la producción automotriz en México durante mayo
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En el quinto mes del año se ensamblaron 342.926 vehículos ligeros, una caída con respecto a las 356.113 registradas en mayo del año pasado, de acuerdo con el... 08.06.2026, Sputnik Mundo
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Según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), este retroceso estuvo motivado principalmente por el cese definitivo de las operaciones de ensamble de Mercedes Benz en el país, así como por los efectos derivados de las tensiones comerciales con EEUU.A pesar de la caída en los niveles de fabricación, las exportaciones del sector mostraron un ligero repunte del 1,7% durante mayo, alcanzando un total de 306.288 vehículos enviados al extranjero gracias a las estrategias de diversificación de mercados. En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, la manufactura automotriz sumó un millón 642.083 unidades, lo que representa una variación negativa marginal del 0,09% respecto al mismo lapso del año previo.En materia de comercio exterior, las exportaciones totales de enero a mayo crecieron un 4% anual, consolidando a Estados Unidos como el principal receptor de las unidades mexicanas con el 75,4% de los envíos, seguido por Canadá, con el 12% y Alemania, con el 3%.
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Cae un 3,7% la producción automotriz en México durante mayo

22:19 GMT 08.06.2026 (actualizado: 22:23 GMT 08.06.2026)
© AFP 2023 / Omar TorresTrabajadores en la línea de montaje de la fábrica de Honda Motors en Celaya, estado de Guanajuato, México
Trabajadores en la línea de montaje de la fábrica de Honda Motors en Celaya, estado de Guanajuato, México - Sputnik Mundo, 1920, 08.06.2026
© AFP 2023 / Omar Torres
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En el quinto mes del año se ensamblaron 342.926 vehículos ligeros, una caída con respecto a las 356.113 registradas en mayo del año pasado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), este retroceso estuvo motivado principalmente por el cese definitivo de las operaciones de ensamble de Mercedes Benz en el país, así como por los efectos derivados de las tensiones comerciales con EEUU.
A pesar de la caída en los niveles de fabricación, las exportaciones del sector mostraron un ligero repunte del 1,7% durante mayo, alcanzando un total de 306.288 vehículos enviados al extranjero gracias a las estrategias de diversificación de mercados.
Miembros de la Guardia Nacional atienden una emergencia en una carretera de Veracruz, México - Sputnik Mundo, 1920, 08.06.2026
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En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, la manufactura automotriz sumó un millón 642.083 unidades, lo que representa una variación negativa marginal del 0,09% respecto al mismo lapso del año previo.
En materia de comercio exterior, las exportaciones totales de enero a mayo crecieron un 4% anual, consolidando a Estados Unidos como el principal receptor de las unidades mexicanas con el 75,4% de los envíos, seguido por Canadá, con el 12% y Alemania, con el 3%.
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