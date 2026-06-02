El T-MEC se enfrenta al riesgo de que EEUU "puede cambiar al libre antojo" los acuerdos, dice experto

"La negociación anterior también costó trabajo. Esta nos va a costar más", dijo el funcionario mexicano este 1 de junio durante una conferencia de prensa. Ebrard agregó que la primera ronda formal de conversaciones estuvo marcada por "cambios tremendos" en cuanto a las bases del libre comercio, pues la negociación de EEUU arrancó desde el supuesto de que habrá tarifas arancelarias.A estas tarifas se suma lo reportado por medios de EEUU sobre que el país norteamericano buscará que las exportaciones de automóviles tengan el 50% de contenido estadounidense, además de que Washington está negociando con México y Canadá por separado. "Las reglas en el mundo han cambiado" Desde que el primer Tratado de Libre Comercio entre México, EEUUU y Canadá (1994), la batuta la ha tenido Washington; sin embargo, las actuales mesas de negociación están marcadas por un cambio radical en donde el espíritu del mercado mismo ha virado 180°, dijo en charla con Sputnik Moritz Cruz Blanco, doctor en Economía e investigador de la UNAM. El especialista explicó que México está en un escenario en el que parece que su apuesta principal es buscar el menor daño arancelario debido a la imposición de tarifas impuestas por EEUU, un país cuya política económica es totalmente incierta. Con él coincidió Óscar Rojas, doctor en Economía, quien agregó que la Administración de Donald Trump se ha centrado más "en la especulación y la imposición precisamente unilateral de condiciones". México, un aliado histórico de EEUU Para el doctor Cruz Blanco, México se ha consolidado como un aliado histórico con Estados Unidos, país que por su propio bien debería ver al país latinoamericano y a Canadá como esenciales para consolidar una región fuerte, más que apostar al individualismo de las naciones. Así, explicó el analista, el Gobierno de México, país que hoy por hoy es el principal socio comercial de EEUU, incluso por arriba de China, tiene cartas con qué negociar en las próximas rondas con Washington, las cuales, adelantó recientemente Ebrard, se llevarán a cabo a mediados de junio. "Es un mercado importantísimo porque finalmente las importaciones estadounidenses generan trabajo en Estados Unidos, además de que el comercio está muy integrado y romper eso no es tan sencillo por todas las implicaciones y yo creo que la mejor defensa de México son los empresarios estadounidenses", dijo. Para el doctor Óscar Rojas, ante las maniobras de EEUU que apuestan a la presión por medio de aranceles y las supuestas peticiones realizadas al sector automotriz, "la realidad es la que se va a imponer" porque, dijo, hay una competencia que sigue abierta frente a las empresas asiáticas. "Tarde o temprano, estas bravuconadas (de EEUU), desde mi punto de vista, van a ser rebasadas por la realidad económica", ponderó. México, consideró el analista, no está en una posición del todo vulnerable ante Estados Unidos, pues el país norteamericano está en una crisis que ha mermado su hegemonía, mientras que el latinoamericano, aunque es verdad que existe una fuerte codependencia comercial bilateral, tiene opciones y estabilidad política y económica.
El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, ha descrito como "arduas" y "complejas" las mesas de negociación que el país latinoamericano y EEUU han mantenido en el marco de la renegociación del T-MEC. Expertos analizan cómo van los diálogos hasta el momento.
"La negociación anterior también costó trabajo. Esta nos va a costar más", dijo el funcionario mexicano este 1 de junio durante una conferencia de prensa. Ebrard agregó que la primera ronda formal de conversaciones estuvo marcada por "cambios tremendos" en cuanto a las bases del libre comercio, pues la negociación de EEUU arrancó desde el supuesto de que habrá tarifas arancelarias.
"El sistema anterior era duty free. No pagas ningún arancel. Ese sistema ya no funciona", sentenció.
A estas tarifas se suma lo reportado por medios de EEUU sobre que el país norteamericano buscará que las exportaciones de automóviles tengan el 50% de contenido estadounidense, además de que Washington está negociando con México y Canadá por separado.
Desde que el primer Tratado de Libre Comercio entre México, EEUUU y Canadá (1994), la batuta la ha tenido Washington; sin embargo, las actuales mesas de negociación están marcadas por un cambio radical en donde el espíritu del mercado mismo ha virado 180°, dijo en charla con Sputnik Moritz Cruz Blanco, doctor en Economía e investigador de la UNAM.
El especialista explicó que México está en un escenario en el que parece que su apuesta principal es buscar el menor daño arancelario debido a la imposición de tarifas impuestas por EEUU, un país cuya política económica es totalmente incierta.
"No solamente se pierde el espíritu del acuerdo por esos aranceles, lo peor es que eso puede cambiar al libre antojo de un país (EEUU), entonces todo acuerdo queda en la incertidumbre y, en ese sentido, se muestra o reafirma que quien lleva la batuta es Estados Unidos", abundó.
Con él coincidió Óscar Rojas, doctor en Economía, quien agregó que la Administración de Donald Trump se ha centrado más "en la especulación y la imposición precisamente unilateral de condiciones".
"Estados Unidos se encuentra ahorita ya entre la espada y la pared de cara a noviembre (elecciones intermedias) y, por lo tanto, todas sus maniobras están encaminadas a mostrar una fortaleza y mecanismos de presión creyendo que simplemente elevando los números a través de esta coerción se lograría restablecer la capacidad productiva de los Estados Unidos. Me parece que esto es lo difícil que están teniendo las rondas de negociación porque estás frente a un país que está errático y que no alcanza a comprender cuál es su nuevo papel dentro del nuevo mundo multipolar que se está gestando", sentenció.
México, un aliado histórico de EEUU
Para el doctor Cruz Blanco, México se ha consolidado como un aliado histórico con Estados Unidos, país que por su propio bien debería ver al país latinoamericano y a Canadá como esenciales para consolidar una región fuerte, más que apostar al individualismo de las naciones.
Así, explicó el analista, el Gobierno de México, país que hoy por hoy es el principal socio comercial de EEUU, incluso por arriba de China, tiene cartas con qué negociar en las próximas rondas con Washington, las cuales, adelantó recientemente Ebrard, se llevarán a cabo a mediados de junio.
"Es un mercado importantísimo porque finalmente las importaciones estadounidenses generan trabajo en Estados Unidos, además de que el comercio está muy integrado y romper eso no es tan sencillo por todas las implicaciones y yo creo que la mejor defensa de México son los empresarios estadounidenses", dijo.
"México se ha mantenido como un buen aliado para EEUU y no necesariamente ha sido bueno para nosotros (los mexicanos) y eso también le pesa a Estados Unidos que debe mirarse como quizá como una región más que como un solo país individual", abundó.
Para el doctor Óscar Rojas, ante las maniobras de EEUU que apuestan a la presión por medio de aranceles y las supuestas peticiones realizadas al sector automotriz, "la realidad es la que se va a imponer" porque, dijo, hay una competencia que sigue abierta frente a las empresas asiáticas.
"Tarde o temprano, estas bravuconadas (de EEUU), desde mi punto de vista, van a ser rebasadas por la realidad económica", ponderó.
México, consideró el analista, no está en una posición del todo vulnerable ante Estados Unidos, pues el país norteamericano está en una crisis que ha mermado su hegemonía, mientras que el latinoamericano, aunque es verdad que existe una fuerte codependencia comercial bilateral, tiene opciones y estabilidad política y económica.
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