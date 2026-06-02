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El T-MEC se enfrenta al riesgo de que EEUU "puede cambiar al libre antojo" los acuerdos, dice experto

El T-MEC se enfrenta al riesgo de que EEUU "puede cambiar al libre antojo" los acuerdos, dice experto

Sputnik Mundo

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, ha descrito como "arduas" y "complejas" las mesas de negociación que el país latinoamericano y EEUU han... 02.06.2026, Sputnik Mundo

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"La negociación anterior también costó trabajo. Esta nos va a costar más", dijo el funcionario mexicano este 1 de junio durante una conferencia de prensa. Ebrard agregó que la primera ronda formal de conversaciones estuvo marcada por "cambios tremendos" en cuanto a las bases del libre comercio, pues la negociación de EEUU arrancó desde el supuesto de que habrá tarifas arancelarias.A estas tarifas se suma lo reportado por medios de EEUU sobre que el país norteamericano buscará que las exportaciones de automóviles tengan el 50% de contenido estadounidense, además de que Washington está negociando con México y Canadá por separado. "Las reglas en el mundo han cambiado" Desde que el primer Tratado de Libre Comercio entre México, EEUUU y Canadá (1994), la batuta la ha tenido Washington; sin embargo, las actuales mesas de negociación están marcadas por un cambio radical en donde el espíritu del mercado mismo ha virado 180°, dijo en charla con Sputnik Moritz Cruz Blanco, doctor en Economía e investigador de la UNAM. El especialista explicó que México está en un escenario en el que parece que su apuesta principal es buscar el menor daño arancelario debido a la imposición de tarifas impuestas por EEUU, un país cuya política económica es totalmente incierta. Con él coincidió Óscar Rojas, doctor en Economía, quien agregó que la Administración de Donald Trump se ha centrado más "en la especulación y la imposición precisamente unilateral de condiciones". México, un aliado histórico de EEUU Para el doctor Cruz Blanco, México se ha consolidado como un aliado histórico con Estados Unidos, país que por su propio bien debería ver al país latinoamericano y a Canadá como esenciales para consolidar una región fuerte, más que apostar al individualismo de las naciones. Así, explicó el analista, el Gobierno de México, país que hoy por hoy es el principal socio comercial de EEUU, incluso por arriba de China, tiene cartas con qué negociar en las próximas rondas con Washington, las cuales, adelantó recientemente Ebrard, se llevarán a cabo a mediados de junio. "Es un mercado importantísimo porque finalmente las importaciones estadounidenses generan trabajo en Estados Unidos, además de que el comercio está muy integrado y romper eso no es tan sencillo por todas las implicaciones y yo creo que la mejor defensa de México son los empresarios estadounidenses", dijo. Para el doctor Óscar Rojas, ante las maniobras de EEUU que apuestan a la presión por medio de aranceles y las supuestas peticiones realizadas al sector automotriz, "la realidad es la que se va a imponer" porque, dijo, hay una competencia que sigue abierta frente a las empresas asiáticas. "Tarde o temprano, estas bravuconadas (de EEUU), desde mi punto de vista, van a ser rebasadas por la realidad económica", ponderó. México, consideró el analista, no está en una posición del todo vulnerable ante Estados Unidos, pues el país norteamericano está en una crisis que ha mermado su hegemonía, mientras que el latinoamericano, aunque es verdad que existe una fuerte codependencia comercial bilateral, tiene opciones y estabilidad política y económica.

https://noticiaslatam.lat/20260420/eeuu-busca-ajustar-reglas-de-origen-en-t-mec-y-pone-en-jaque-a-exportadoras-mexicanas-1173139678.html

https://noticiaslatam.lat/20260531/es-realmente-interes-genuino-por-ayudar-a-mexico-sheinbaum-senala-a-eeuu-por-intento-de-injerencia-1173686577.html

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