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México va por mantener "la mejor posición" en temas arancelarios en la revisión del T-MEC: Ebrard

México va por mantener "la mejor posición" en temas arancelarios en la revisión del T-MEC: Ebrard

Sputnik Mundo

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que durante la segunda ronda de reuniones con autoridades de EEUU, la delegación mexicana se enfocará en... 10.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-10T03:51+0000

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Al destacar que durante el mes de abril las exportaciones de México a Estados Unidos crecieron en un 21% a pesar de los aranceles impuestos por Washington a diversos productos del país latinoamericano, el funcionario federal indicó que esto se debe a las tarifas preferenciales de las que goza la nación. El titular de la Secretaría de Economía de México señaló que durante su próxima visita a Washington para la que será la segunda ronda de pláticas con EEUU en el marco de la renegociación del T-MEC —programada para el 16 y 17 de junio—, en la que que el equipo mexicano buscará será mantener dicha ventaja.¿México podría ser la próxima fábrica de semiconductores? Durante su mensaje, el funcionario mexicano detalló que durante las conversaciones que México ha mantenido con EEUU en el marco de la revisión del tratado, Washington ha señalado la necesidad de que los semiconductores sean producidos en Norteamérica.De acuerdo con Ebrard, dicho mercado, así como el farmacéutico, son en los que México tiene que poner especial atención. Previamente, durante su participación en el México VC Day 2026, Ebrard ponderó que esta tendencia de proteccionismo económico impulsado desde EEUU es ya una realidad, por lo que pidió a los empresarios apostar por la inversión en el país y estimó que México multiplique alrededor de 25 veces la producción de semiconductores, ya que en el marco de la renegociación del T-MEC, EEUU exige que estos sean hechos en América del Norte. De acuerdo con datos dados a conocer por la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), el capital emprendedor invirtió 1.614 millones de dólares en startups mexicanas durante 2025, y sumó otros 525 millones en el primer trimestre de 2026.

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