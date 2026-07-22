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Arabia Saudita firmaría un acuerdo nuclear con Estados Unidos: ¿qué se sabe?

Arabia Saudita firmaría un acuerdo nuclear con Estados Unidos: ¿qué se sabe?

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzó un acuerdo con Arabia Saudita para desarrollar la infraestructura nuclear en el territorio del país de... 22.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-22T11:14+0000

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El costo del nuevo acuerdo, con una duración prevista de 30 años, se estima en decenas de miles de millones de dólares y las empresas estadounidenses desempeñarán un papel fundamental en la ejecución del proyecto, agrega el periódico.Según el The Wall Street Journal, el acuerdo también tiene detractores, que consideran innecesario desarrollar la energía nuclear en un Oriente Medio ya de por sí inestable, mientras que el proyecto podría "desencadenar nuevas oleadas de proliferación de armas nucleares y una carrera armamentística nuclear".No obstante, se espera que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, firme el acuerdo el 22 de julio, tras lo cual este será presentado al Congreso para su examen.El periódico advierte que el acuerdo podría provocar controversias entre numerosos legisladores. Sin embargo, no les resultará fácil bloquearlo: para ello tendrán que aprobar una resolución conjunta de desaprobación y, posteriormente, superar un posible veto presidencial con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

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