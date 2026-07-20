https://noticiaslatam.lat/20260720/los-huties-de-yemen-anuncian-un-bloqueo-maritimo-contra-arabia-saudita-segun-su-portavoz-militar-1174347499.html

Los hutíes de Yemen anuncian un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, según su portavoz militar

Los hutíes de Yemen anuncian un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, según su portavoz militar

Sputnik Mundo

Las fuerzas del movimiento Ansarolá (hutíes), que controla el norte de Yemen, anunciaron la imposición de un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita en... 20.07.2026, Sputnik Mundo

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El vocero advirtió que cualquier acción imprudente por parte de Riad provocará una escalada generalizada y contundente.Además, instó al pueblo de Yemen a mantenerse "plenamente preparado" para "cualquier escenario y cualquier acontecimiento".Anteriormente, una fuente comunicó a Sputnik que se llevaron a cabo varios ataques contra el aeropuerto de Saná en Yemen para impedir el aterrizaje de un avión iraní. Según los hutíes, a bordo de la aeronave se encontraba parte de su cúpula dirigente. El Ministerio de Defensa del Gobierno yemení reconocido internacionalmente reivindicó la autoría de esos bombardeos, pero los hutíes responsabilizaron a Arabia Saudita, dieron por terminada la tregua con Riad y lanzaron sus propios ataques contra el aeropuerto saudí de Abha.

https://noticiaslatam.lat/20260718/iran-suspende-el-cumplimiento-de-los-compromisos-del-memorando-con-eeuu-confirma-la-cancilleria--1174327385.html

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