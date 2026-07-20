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Los hutíes de Yemen anuncian un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, según su portavoz militar
Los hutíes de Yemen anuncian un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, según su portavoz militar
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Las fuerzas del movimiento Ansarolá (hutíes), que controla el norte de Yemen, anunciaron la imposición de un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita en... 20.07.2026, Sputnik Mundo
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El vocero advirtió que cualquier acción imprudente por parte de Riad provocará una escalada generalizada y contundente.Además, instó al pueblo de Yemen a mantenerse "plenamente preparado" para "cualquier escenario y cualquier acontecimiento".Anteriormente, una fuente comunicó a Sputnik que se llevaron a cabo varios ataques contra el aeropuerto de Saná en Yemen para impedir el aterrizaje de un avión iraní. Según los hutíes, a bordo de la aeronave se encontraba parte de su cúpula dirigente. El Ministerio de Defensa del Gobierno yemení reconocido internacionalmente reivindicó la autoría de esos bombardeos, pero los hutíes responsabilizaron a Arabia Saudita, dieron por terminada la tregua con Riad y lanzaron sus propios ataques contra el aeropuerto saudí de Abha.
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Los hutíes de Yemen anuncian un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, según su portavoz militar

14:25 GMT 20.07.2026
© AP Photo / Hani MohammedLos hutíes de Yemen
Los hutíes de Yemen - Sputnik Mundo, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
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Las fuerzas del movimiento Ansarolá (hutíes), que controla el norte de Yemen, anunciaron la imposición de un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita en respuesta al bloqueo del aeropuerto internacional de Saná, informó su portavoz militar, Yahya Saree.

"Las FFAA yemeníes anuncian la prohibición de la navegación marítima para Arabia Saudita, aplicando el principio de 'bloqueo en respuesta al bloqueo'", aclaró.

El vocero advirtió que cualquier acción imprudente por parte de Riad provocará una escalada generalizada y contundente.
Además, instó al pueblo de Yemen a mantenerse "plenamente preparado" para "cualquier escenario y cualquier acontecimiento".
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Anteriormente, una fuente comunicó a Sputnik que se llevaron a cabo varios ataques contra el aeropuerto de Saná en Yemen para impedir el aterrizaje de un avión iraní. Según los hutíes, a bordo de la aeronave se encontraba parte de su cúpula dirigente.
El Ministerio de Defensa del Gobierno yemení reconocido internacionalmente reivindicó la autoría de esos bombardeos, pero los hutíes responsabilizaron a Arabia Saudita, dieron por terminada la tregua con Riad y lanzaron sus propios ataques contra el aeropuerto saudí de Abha.
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