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Tormenta energética perfecta: las existencias de la OCDE caen a su mínimo desde 1990 por la escalada en Oriente Medio

Tormenta energética perfecta: las existencias de la OCDE caen a su mínimo desde 1990 por la escalada en Oriente Medio

Sputnik Mundo

La escalada en el golfo Pérsico ha llevado a un agotamiento crítico de las reservas mundiales de petróleo. A finales de junio las reservas totales cayeron a... 22.07.2026, Sputnik Mundo

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Los medios occidentales indican que los sucesos desde el 7 de julio han paralizado gravemente la capacidad exportadora de los países del golfo. Según la AIE, el volumen total de exportaciones petroleras de la región —incluidas rutas alternativas— fue de solo 16,1 millones de barriles diarios a finales de junio.Esta caída es especialmente dramática frente a los niveles de febrero, cuando antes de la fase activa del conflicto alcanzaban los 24 millones de barriles diarios.La situación global de las reservas es aún más alarmante. A finales de junio, los almacenes mundiales totalizaban 7.959 millones de barriles, con un aumento de apenas 21 millones respecto a mayo, tras haber consumido más de 250 millones en los tres meses anteriores.Los países de la OCDE (UE, EEUU, Japón y Australia) son motivo de especial preocupación: sus reservas comerciales y estratégicas bajaron a 3.793 millones de barriles, 61 millones menos que en mayo. El dato de mayo ya se consideraba el más bajo desde diciembre de 1990, durante las consecuencias de la invasión iraquí de Kuwait. La AIE destaca la doble cara de la crisis actual. Las reservas de petróleo no solo actúan como "colchón de seguridad" ante interrupciones, sino que también sustentan las necesidades operativas y logísticas de toda la cadena de suministro.Desde el comienzo de la fase militar del conflicto, los 32 países miembros de la AIE han movilizado ya una parte importante de sus reservas estratégicas. En marzo se anunció un plan sin precedentes para liberar cerca de 400 millones de barriles, equivalente a aproximadamente un tercio del total de las reservas. En la historia de la agencia, acciones de este tipo solo se han implementado cinco veces, y nunca con semejante magnitud.La evaluación de la situación real se complica aún más por el factor del petróleo en tránsito. De los 7.959 millones de barriles registrados por la AIE a finales de junio, más de 2.000 millones no están en terminales terrestres, sino navegando a bordo de buques tanque en mar abierto.El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ya alertó sobre el probable empeoramiento de las reservas comerciales de queroseno en Europa hacia finales del verano boreal. El elevado precio del petróleo, que esta semana superó los 90 dólares por barril Brent, está reduciendo fuertemente los incentivos para rellenar los depósitos.Estados Unidos e Irán continúan intercambiando ataques después de la reanudación de las hostilidades la noche del 7 al 8 de julio. Recientemente, el Comando Central estadounidense anunció haber lanzado la décima oleada de ataques contra la nación persa, que, a su vez, respondió atacando objetivos de EEUU en Oriente Medio.

https://noticiaslatam.lat/20260530/la-guerra-con-iran-carga-el-mayor-costo-a-los-paises-mas-pobres-advierten-instituciones-1173663846.html

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