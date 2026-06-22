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Presidentes sudamericanos felicitan a De la Espriella ante liderazgo en preconteo electoral colombiano
Presidentes sudamericanos felicitan a De la Espriella ante liderazgo en preconteo electoral colombiano
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Mandatarios de la región enviaron mensajes al candidato opositor colombiano, Abelardo de la Espriella, quien se posiciona como el puntero en la primera etapa... 22.06.2026, Sputnik Mundo
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Posteriormente, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo en la misma red social que comparte con De la Espriella "la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas".Más tarde, el mandatario chileno, José Antonio Kast, precisó en X que, a partir de las votaciones en Colombia, los resultados permitirán que la nación recupere la seguridad y la prosperidad".Aunque el preconteo es publicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y su información es válida, solamente el escrutinio es el que oficializa los resultados de los comicios. Este puede demorar varios días.
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Presidentes sudamericanos felicitan a De la Espriella ante liderazgo en preconteo electoral colombiano

03:05 GMT 22.06.2026
© AP Photo / Rodrigo AbdAbelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2026
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Mandatarios de la región enviaron mensajes al candidato opositor colombiano, Abelardo de la Espriella, quien se posiciona como el puntero en la primera etapa del proceso electoral presidencial.
El primero en dirigirse al abogado fue el jefe de Estado argentino, Javier Milei, quien consideró en X que "los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico".
Posteriormente, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo en la misma red social que comparte con De la Espriella "la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas".
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2026
América Latina
De la Espriella se dice ganador de comicios presidenciales en Colombia, pero aún sigue el escrutinio
00:20 GMT
Más tarde, el mandatario chileno, José Antonio Kast, precisó en X que, a partir de las votaciones en Colombia, los resultados permitirán que la nación recupere la seguridad y la prosperidad".
Aunque el preconteo es publicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y su información es válida, solamente el escrutinio es el que oficializa los resultados de los comicios. Este puede demorar varios días.
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