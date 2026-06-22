Presidentes sudamericanos felicitan a De la Espriella ante liderazgo en preconteo electoral colombiano

Posteriormente, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo en la misma red social que comparte con De la Espriella "la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas".Más tarde, el mandatario chileno, José Antonio Kast, precisó en X que, a partir de las votaciones en Colombia, los resultados permitirán que la nación recupere la seguridad y la prosperidad".Aunque el preconteo es publicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y su información es válida, solamente el escrutinio es el que oficializa los resultados de los comicios. Este puede demorar varios días.
Mandatarios de la región enviaron mensajes al candidato opositor colombiano, Abelardo de la Espriella, quien se posiciona como el puntero en la primera etapa del proceso electoral presidencial.
El primero en dirigirse al abogado fue el jefe de Estado argentino, Javier Milei, quien consideró en X que "los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico".
Posteriormente, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo en la misma red social que comparte con De la Espriella "la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas".