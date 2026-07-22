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El cambio de liderazgo militar en Ucrania no afectará la situación en el frente, indica el Kremlin

El cambio de liderazgo militar en Ucrania no afectará la situación en el frente, indica el Kremlin

Sputnik Mundo

La designación de Mijaíl Drapaty como nuevo jefe de las FFAA de Ucrania, en reemplazo de Olexandr Sirski, no producirá cambios en la zona de combate, estimó el... 22.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-22T12:03+0000

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Esto ocurre en el contexto de la reciente remodelación del Gobierno de Ucrania, que provocó protestas masivas contra la dimisión del ministro de Defensa, Mijailo Fédorov. Los medios occidentales señalan que Volodímir Zelenski decidió destituir a Sirski por temor a que su "autoridad" se viera afectada tras la salida de Fédorov.El proceso de paz en el conflicto ucranianoLas autoridades ucranianas conocen las condiciones planteadas por el presidente ruso, Vladímir Putin, para poner fin al conflicto, puso de relieve el portavoz.Al mismo tiempo, calificó de especulaciones algunas publicaciones de medios occidentales en torno al proceso de paz, al destacar que los detalles de las negociaciones no se discuten "a modo de megáfono".Nuevas sanciones antirrusasNo existe ningún límite de las sanciones por parte de la UE, al igual que "no existe ningún límite a la locura" de los políticos europeos, ironizó el vocero.Previamente, la prensa local informó de que las autoridades de la UE se quedaron sin ideas sobre nuevas medidas que pudieran incluir en el 21.º paquete de sanciones contra Rusia.Como ejemplo de lo que se filtró a los medios, Grecia se opuso a la imposición de nuevas restricciones contra el gas natural licuado ruso, al considerar que estas medidas afectarían a la naviera griega Dynagas. Las consultas del bloque sobre este tema fueron aplazadas para el 23 de julio.De no llegarse a un acuerdo para esa fecha, las negociaciones quedarán suspendidas hasta septiembre debido al receso de verano del Comité de Representantes Permanentes de la UE.

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