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El Pentágono reconoce que la ayuda militar a Ucrania generó "un gran riesgo" en EEUU
El Pentágono reconoce que la ayuda militar a Ucrania generó "un gran riesgo" en EEUU
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El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, afirmó que la entrega de armamento a Kiev ordenada por la Administración Biden afectó notablemente los arsenales... 22.07.2026, Sputnik Mundo
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Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que los suministros de armas a Kiev obstaculizan la resolución del conflicto e involucran directamente a los países de la OTAN en la crisis. Además, el canciller ruso Serguéi Lavrov ha advertido que cualquier envío que contenga armas destinadas a Ucrania será un objetivo legítimo para Moscú.Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha dicho que el Gobierno de Biden entregó a Ucrania asistencia militar por 350.000 millones de dólares.La intervención de Hegseth y otros altos funcionarios de las Fuerzas Armadas de EEUU acudieron a la Cámara alta para presentar sus argumentos a favor de un paquete de financiamiento de emergencia de casi 80.000 millones de dólares para ayudar a reponer las reservas agotadas durante la guerra con Irán y y el conflicto ucraniano. Los demócratas se oponen a esta nueva financiación al Pentágono y cuestionan el hecho de que los contribuyentes estadounidenses deban seguir financiando una guerra contra Irán que es poco popular entre la población —según diversas encuestas—, sobre todo cuando el Departamento de Guerra ya cuenta con una amplia partida presupuestal destinada en el famoso One Big Beautiful Bill aprobado el año pasado.
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El Pentágono reconoce que la ayuda militar a Ucrania generó "un gran riesgo" en EEUU

00:43 GMT 22.07.2026
© Sgt. 1st Class Andrew DicksonPreparación de misiles ATACMS
Preparación de misiles ATACMS - Sputnik Mundo, 1920, 22.07.2026
© Sgt. 1st Class Andrew Dickson
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El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, afirmó que la entrega de armamento a Kiev ordenada por la Administración Biden afectó notablemente los arsenales militares estadounidenses, ya que, explicó, no se repusieron en tiempo real las municiones que se transfirieron a las fuerzas ucranianas.
"Hubo cinco asignaciones suplementarias de este Comité que tomaron municiones, una por una, y las enviaron a Ucrania, y se intentó reemplazarlas mediante el mismo proceso burocrático que era demasiado lento y no las reemplazaban en tiempo real", señaló Hegseth durante una audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado.
Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que los suministros de armas a Kiev obstaculizan la resolución del conflicto e involucran directamente a los países de la OTAN en la crisis. Además, el canciller ruso Serguéi Lavrov ha advertido que cualquier envío que contenga armas destinadas a Ucrania será un objetivo legítimo para Moscú.
Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha dicho que el Gobierno de Biden entregó a Ucrania asistencia militar por 350.000 millones de dólares.
El Kremlin - Sputnik Mundo, 1920, 21.07.2026
Defensa
La presencia del contingente militar de la OTAN en Ucrania es "totalmente inaceptable" para Rusia, advierte el Kremlin
ayer, 12:08 GMT
La intervención de Hegseth y otros altos funcionarios de las Fuerzas Armadas de EEUU acudieron a la Cámara alta para presentar sus argumentos a favor de un paquete de financiamiento de emergencia de casi 80.000 millones de dólares para ayudar a reponer las reservas agotadas durante la guerra con Irán y y el conflicto ucraniano.
Los demócratas se oponen a esta nueva financiación al Pentágono y cuestionan el hecho de que los contribuyentes estadounidenses deban seguir financiando una guerra contra Irán que es poco popular entre la población —según diversas encuestas—, sobre todo cuando el Departamento de Guerra ya cuenta con una amplia partida presupuestal destinada en el famoso One Big Beautiful Bill aprobado el año pasado.
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