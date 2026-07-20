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En Ucrania hay señales del inicio del proceso de destitución de Zelenski, opina un experto
En Ucrania hay señales del inicio del proceso de destitución de Zelenski, opina un experto
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Las críticas públicas del alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, a las decisiones de Zelenski sobre la composición del Gobierno podrían marcar el inicio de la unión... 20.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-20T10:50+0000
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Esto se produce después de que Klichkó declarara que Zelenski cometió un grave error al destituir al ministro de Defensa de Ucrania, Mijaíl Fiódorov.En este contexto, Sancak aseveró que las duras críticas del alcalde de Kiev ponen de manifiesto las crecientes discrepancias dentro de la élite política ucraniana.En sus palabras, si las contradicciones internas se intensifican, la presión sobre Zelenski podría pasar del ámbito político a una lucha por la redistribución del poder.El 12 de julio, Volodímir Zelenski anunció una remodelación del Gobierno y la sustitución de la primera ministra Yulia Sviridenko. El 14 de julio, la Rada aprobó su destitución y la del Consejo de Ministros, incluido el ministro de Defensa, Mijaíl Fiódorov. Según parlamentarios ucranianos, Fiódorov fue destituido por el fracaso de la reforma de los centros de reclutamiento.Al día siguiente, Zelenski propuso como nuevo primer ministro a Serguéi Koretski, director de Naftogaz y cercano a Timur Míndich, implicado en un caso de corrupción en el sector energético. Sin embargo, el nuevo ministro de Defensa aún no ha sido nombrado.A su vez, desde el Kremlin sostuvieron que los cambios en la cúpula del Gobierno ucraniano no alteran las prioridades de Rusia. El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, subrayó que para Moscú es importante qué persona en Kiev podría asumir la responsabilidad y tomar las decisiones que permitan alcanzar una solución pacífica del conflicto ucraniano.
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En Ucrania hay señales del inicio del proceso de destitución de Zelenski, opina un experto
Las críticas públicas del alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, a las decisiones de Zelenski sobre la composición del Gobierno podrían marcar el inicio de la unión de los adversarios políticos de este último, comentó a Sputnik el experto turco Inanc Sancak.
"La declaración de Klichkó podría convertirse en el punto de partida para la consolidación de las fuerzas descontentas con la política de Zelenski. Si se forma un grupo de este tipo, podría intentar destituirlo del poder", precisó.
Esto se produce después de que Klichkó declarara que Zelenski cometió un grave error al destituir al ministro de Defensa de Ucrania, Mijaíl Fiódorov.
En este contexto, Sancak aseveró que las duras críticas del alcalde de Kiev ponen de manifiesto las crecientes discrepancias dentro de la élite política ucraniana.
En sus palabras, si las contradicciones internas se intensifican, la presión sobre Zelenski podría pasar del ámbito político a una lucha por la redistribución del poder.
El 12 de julio, Volodímir Zelenski anunció una remodelación del Gobierno y la sustitución de la primera ministra Yulia Sviridenko. El 14 de julio, la Rada aprobó su destitución y la del Consejo de Ministros, incluido el ministro de Defensa, Mijaíl Fiódorov. Según parlamentarios ucranianos, Fiódorov fue destituido por el fracaso de la reforma de los centros de reclutamiento.
Al día siguiente, Zelenski propuso como nuevo primer ministro a Serguéi Koretski
, director de Naftogaz y cercano a Timur Míndich
, implicado en un caso de corrupción
en el sector energético. Sin embargo, el nuevo ministro de Defensa aún no ha sido nombrado.
A su vez, desde el Kremlin sostuvieron que los cambios en la cúpula del Gobierno ucraniano no alteran las prioridades de Rusia
. El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, subrayó que para Moscú es importante qué persona en Kiev podría asumir la responsabilidad y tomar las decisiones que permitan alcanzar una solución pacífica
del conflicto ucraniano.
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