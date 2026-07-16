https://noticiaslatam.lat/20260716/grecia-se-opone-a-las-sanciones-de-la-ue-contra-el-gnl-ruso-reportan-medios-1174299111.html

Grecia se opone a las sanciones de la UE contra el GNL ruso, reportan medios

Grecia se opone a las sanciones de la UE contra el GNL ruso, reportan medios

Sputnik Mundo

Esta postura de Atenas, que bloquea la aprobación del 21.º paquete de sanciones de la UE contra Rusia, responde a su intención de proteger a la naviera griega... 16.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-16T08:51+0000

2026-07-16T08:51+0000

2026-07-16T08:51+0000

economía

grecia

rusia

📈 mercados y finanzas

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

gas natural licuado (gnl)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/0a/1a/1131865986_343:622:2877:2048_1920x0_80_0_0_ecdabe7c6f6788cefd75c1749f8d4e09.jpg

Dynagas se especializa en el transporte de materia prima desde la planta ártica Yamal LNG. Un tercio de su flota —en total cuenta con 27 naves— está compuesto por buques cisterna de clase de hielo Arc7, construidos específicamente para dar servicio a este proyecto, añadió la prensa.Debido a las sanciones, la empresa no podrá utilizar estas naves en otras regiones y se verá obligada a venderlas, aseguraron desde la compañía, según informes. Uno de estos buques cuesta unos 300 millones de dólares.Dynagas transportó más de 10 millones de toneladas de GNL ruso desde principios de 2025 en 11 buques, revelaron los medios.Los medios informaron de que las negociaciones sobre el nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia se aplazaron hasta el 23 de julio, después de que los representantes permanentes de los Estados miembros no lograran alcanzar un consenso en la reunión celebrada el 15 de julio en Bruselas.De no llegarse a un acuerdo para esa fecha, las negociaciones quedarán suspendidas hasta septiembre debido al receso de verano del Comité de Representantes Permanentes.

https://noticiaslatam.lat/20260714/los-bancos-europeos-denuncian-a-una-multinacional-por-las-perdidas-derivadas-de-las-sanciones-1174278608.html

grecia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

grecia, rusia, 📈 mercados y finanzas, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, gas natural licuado (gnl)