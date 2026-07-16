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Grecia se opone a las sanciones de la UE contra el GNL ruso, reportan medios
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Esta postura de Atenas, que bloquea la aprobación del 21.º paquete de sanciones de la UE contra Rusia, responde a su intención de proteger a la naviera griega... 16.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-16T08:51+0000
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Dynagas se especializa en el transporte de materia prima desde la planta ártica Yamal LNG. Un tercio de su flota —en total cuenta con 27 naves— está compuesto por buques cisterna de clase de hielo Arc7, construidos específicamente para dar servicio a este proyecto, añadió la prensa.Debido a las sanciones, la empresa no podrá utilizar estas naves en otras regiones y se verá obligada a venderlas, aseguraron desde la compañía, según informes. Uno de estos buques cuesta unos 300 millones de dólares.Dynagas transportó más de 10 millones de toneladas de GNL ruso desde principios de 2025 en 11 buques, revelaron los medios.Los medios informaron de que las negociaciones sobre el nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia se aplazaron hasta el 23 de julio, después de que los representantes permanentes de los Estados miembros no lograran alcanzar un consenso en la reunión celebrada el 15 de julio en Bruselas.De no llegarse a un acuerdo para esa fecha, las negociaciones quedarán suspendidas hasta septiembre debido al receso de verano del Comité de Representantes Permanentes.
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Grecia se opone a las sanciones de la UE contra el GNL ruso, reportan medios
Esta postura de Atenas, que bloquea la aprobación del 21.º paquete de sanciones de la UE contra Rusia, responde a su intención de proteger a la naviera griega Dynagas, ya que la prohibición de transportar gas natural licuado (GNL) ruso a terceros países supondría el fin de la empresa, informaron los medios.
Dynagas se especializa en el transporte de materia prima desde la planta ártica Yamal LNG. Un tercio de su flota —en total cuenta con 27 naves— está compuesto por buques cisterna de clase de hielo Arc7, construidos específicamente para dar servicio a este proyecto, añadió la prensa.
Debido a las sanciones, la empresa no podrá utilizar estas naves en otras regiones y se verá obligada a venderlas, aseguraron desde la compañía, según informes. Uno de estos buques cuesta unos 300 millones de dólares.
Dynagas transportó más de 10 millones de toneladas de GNL ruso desde principios de 2025 en 11 buques, revelaron los medios.
Los medios informaron de que las negociaciones sobre el nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia se aplazaron hasta el 23 de julio, después de que los representantes permanentes de los Estados miembros no lograran alcanzar un consenso en la reunión celebrada el 15 de julio en Bruselas.
De no llegarse a un acuerdo para esa fecha, las negociaciones quedarán suspendidas hasta septiembre debido al receso de verano del Comité de Representantes Permanentes.
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