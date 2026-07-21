¿Puede México capitalizar la euforia del Mundial contra la narrativa negativa de EEUU del país?

Las acusaciones desde EEUU hacia México no han cesado y este mismo 20 de julio el jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrence Cole, acusó que la corrupción en México fue esencial para que prosperara la red de crimen organizado que tejió durante años el Cártel de Sinaloa, uno de los ocho catalogados por la Administración de Donald Trump como organizaciones terroristas. El tema de la seguridad ha sido uno de los más álgidos entre los actuales Gobiernos de México y EEUU, pues mientras el presidente Donald Trump ha incluso amenazado con que "si ellos (México) no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos", la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha cuestionado incluso si EEUU tiene un interés genuino por ayudar al país latinoamericano. Aunque el Mundial se jugó en tres países sede, México fue el que se llevó los reflectores debido a su hospitalidad y algarabía, que distó mucho de lo acontecido en Estados Unidos, donde incluso se emitieron durante el torneo alertas de viaje. ¿Podrá este torneo ser una contranarrativa a los señalamientos en contra de la nación latinoamericana?¿Cómo llegó México al Mundial? Si bien el país latinoamericano se convirtió en el único que ha albergado tres partidos inaugurales de un Mundial, en el territorio mexicano solamente se disputaron 13 partidos, al igual que Canadá, mientras que en EEUU se jugaron 78, incluida la final. De acuerdo con Adolfo Laborde, exdiplomático mexicano y analista de temas internacionales, México llegó a la gran inauguración con "una gran cantidad de irritantes en relación con Estados Unidos, una gran cantidad de temas mediáticos negativos en el contexto global y no solamente por el tema del narcotráfico o crimen organizado". Sin embargo, señaló, esta imagen se fue diluyendo poco a poco mientras el torneo avanzó. La doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Stanford, Laura Carlsen, apuntó que, además del escenario internacional convulso, México tenía sus propias problemáticas internas que también jugaron un papel importante en la proyección del país hacia afuera. "Fue una oportunidad para algunos movimientos que han tenido demandas históricas, incluso para hacer visibilidad para sus movimientos, y utilizaron esto (el Mundial) para hablar sobre todo de las demandas de la corriente democrática, los del magisterio y también de las madres buscadoras", explicó. El pueblo mexicano, el principal factor Las imágenes de mexicanos celebrando en conjunto con los extranjeros, consolando a los visitantes cuya selección perdía e incluso dando la mano a los aficionados ingleses luego de que sacaran a México del Mundial, se hicieron virales. Este, coinciden los analistas, es el factor principal del éxito del país latinoamericano como anfitrión. Aaunque México designó a Gabriela Cuevas como la encargada para realizar las gestiones entre el país y la FIFA, un papel que desarrolló dignamente de acuerdo con Laborde, lo cierto es que no hubo un plan estratégico para posicionar al país previo al Mundial, sobre todo, dijo, por un tema de presupuesto. Al respecto, la doctora Laura Carlsen señaló que, a nivel político, la organización del Mundial fue exitosa en términos generales, pero coincidió en que el factor central de la buena cara que el país dio al mundo durante el torneo fue su gente. ¿Podrá México contrarrestar la narrativa de EEUU?Para Carlsen, a pesar del buen papel y la buena imagen que México dio al exterior tras el Mundial, la narrativa desde Washington en contra del país en temas de seguridad no será modificada. Al respecto, explica que EEUU ha optado por la construcción de una mala imagen del país latinoamericano, pues actualmente, y a diferencia de otros países de la región, México no tiene una corriente opositora radical que pueda servir a los intereses de Washington.
Durante años, Estados Unidos ha maquilado una narrativa alrededor de México consistente en señalar que el país está gobernado por el narcotráfico. Una vez concluido el Mundial de Fútbol, durante el cual el país latinoamericano recibió a millones de turistas, ¿podrá la nación hacerle contrapeso a la narrativa del país norteamericano?
Las acusaciones desde EEUU hacia México no han cesado y este mismo 20 de julio el jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrence Cole, acusó que la corrupción en México fue esencial para que prosperara la red de crimen organizado que tejió durante años el Cártel de Sinaloa, uno de los ocho catalogados por la Administración de Donald Trump como organizaciones terroristas.
Aunque el Mundial se jugó en tres países sede, México fue el que se llevó los reflectores debido a su hospitalidad y algarabía, que distó mucho de lo acontecido en Estados Unidos, donde incluso se emitieron durante el torneo alertas de viaje. ¿Podrá este torneo ser una contranarrativa a los señalamientos en contra de la nación latinoamericana?
Si bien el país latinoamericano se convirtió en el único que ha albergado tres partidos inaugurales de un Mundial, en el territorio mexicano solamente se disputaron 13 partidos, al igual que Canadá, mientras que en EEUU se jugaron 78, incluida la final.
De acuerdo con Adolfo Laborde, exdiplomático mexicano y analista de temas internacionales, México llegó a la gran inauguración con "una gran cantidad de irritantes en relación con Estados Unidos, una gran cantidad de temas mediáticos negativos en el contexto global y no solamente por el tema del narcotráfico o crimen organizado". Sin embargo, señaló, esta imagen se fue diluyendo poco a poco mientras el torneo avanzó.
"Entonces llegó México como un país con cierto tipo de precaución para los viajeros. Había alertas. Increíble que siendo México, Estados Unidos y Canadá los países anfitriones, que Estados Unidos se haya atrevido a emitir alertas en ese contexto (...). Los festejos, la forma de organización, la alegría, el contagio, de alguna manera fue reduciendo la imagen negativa del país", sentenció.
La doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Stanford, Laura Carlsen, apuntó que, además del escenario internacional convulso, México tenía sus propias problemáticas internas que también jugaron un papel importante en la proyección del país hacia afuera.
"Fue una oportunidad para algunos movimientos que han tenido demandas históricas, incluso para hacer visibilidad para sus movimientos, y utilizaron esto (el Mundial) para hablar sobre todo de las demandas de la corriente democrática, los del magisterio y también de las madres buscadoras", explicó.
Las imágenes de mexicanos celebrando en conjunto con los extranjeros, consolando a los visitantes cuya selección perdía e incluso dando la mano a los aficionados ingleses luego de que sacaran a México del Mundial, se hicieron virales. Este, coinciden los analistas, es el factor principal del éxito del país latinoamericano como anfitrión.
Aaunque México designó a Gabriela Cuevas como la encargada para realizar las gestiones entre el país y la FIFA, un papel que desarrolló dignamente de acuerdo con Laborde, lo cierto es que no hubo un plan estratégico para posicionar al país previo al Mundial, sobre todo, dijo, por un tema de presupuesto.
"Me parece que (el éxito del Mundial en México) fue fortuito", consideró el analista. "El país queda bien, muy bien, pero no es un tema de la Secretaría de Turismo y tampoco de la Presidencia ni tampoco de la Ciudad de México con todo lo que pintaron; esto es un tema fortuito, del espíritu y de la naturaleza del mexicano, que eso no lo puedes comprar con una campaña publicitaria", explicó.
Al respecto, la doctora Laura Carlsen señaló que, a nivel político, la organización del Mundial fue exitosa en términos generales, pero coincidió en que el factor central de la buena cara que el país dio al mundo durante el torneo fue su gente.
"Sin duda el factor principal en esta imagen que proyectó México no tenía tanto que ver con cómo se veía la ciudad ni con cómo salía la logística, sino con la actitud. Porque vimos un México en donde se unía la gente para ver (el Mundial) en familia, entre amigos, a pesar del elitismo de la misma Copa Mundial y las restricciones de derechos de propiedad (...). Vimos incluso una actitud de competencia, porque es una competencia, pero también de mucha generosidad hacia los otros equipos", abundó.
Para Carlsen, a pesar del buen papel y la buena imagen que México dio al exterior tras el Mundial, la narrativa desde Washington en contra del país en temas de seguridad no será modificada.
"No va a cambiar la narrativa desde el Gobierno de Donald Trump, porque no es solo una narrativa, es una estrategia de mediano plazo para debilitar al Gobierno mexicano", señaló la experta.
Al respecto, explica que EEUU ha optado por la construcción de una mala imagen del país latinoamericano, pues actualmente, y a diferencia de otros países de la región, México no tiene una corriente opositora radical que pueda servir a los intereses de Washington.
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