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¿Puede México capitalizar la euforia del Mundial contra la narrativa negativa de EEUU del país?

¿Puede México capitalizar la euforia del Mundial contra la narrativa negativa de EEUU del país?

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Durante años, Estados Unidos ha maquilado una narrativa alrededor de México consistente en señalar que el país está gobernado por el narcotráfico. Una vez... 21.07.2026, Sputnik Mundo

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Las acusaciones desde EEUU hacia México no han cesado y este mismo 20 de julio el jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrence Cole, acusó que la corrupción en México fue esencial para que prosperara la red de crimen organizado que tejió durante años el Cártel de Sinaloa, uno de los ocho catalogados por la Administración de Donald Trump como organizaciones terroristas. El tema de la seguridad ha sido uno de los más álgidos entre los actuales Gobiernos de México y EEUU, pues mientras el presidente Donald Trump ha incluso amenazado con que "si ellos (México) no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos", la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha cuestionado incluso si EEUU tiene un interés genuino por ayudar al país latinoamericano. Aunque el Mundial se jugó en tres países sede, México fue el que se llevó los reflectores debido a su hospitalidad y algarabía, que distó mucho de lo acontecido en Estados Unidos, donde incluso se emitieron durante el torneo alertas de viaje. ¿Podrá este torneo ser una contranarrativa a los señalamientos en contra de la nación latinoamericana?¿Cómo llegó México al Mundial? Si bien el país latinoamericano se convirtió en el único que ha albergado tres partidos inaugurales de un Mundial, en el territorio mexicano solamente se disputaron 13 partidos, al igual que Canadá, mientras que en EEUU se jugaron 78, incluida la final. De acuerdo con Adolfo Laborde, exdiplomático mexicano y analista de temas internacionales, México llegó a la gran inauguración con "una gran cantidad de irritantes en relación con Estados Unidos, una gran cantidad de temas mediáticos negativos en el contexto global y no solamente por el tema del narcotráfico o crimen organizado". Sin embargo, señaló, esta imagen se fue diluyendo poco a poco mientras el torneo avanzó. La doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Stanford, Laura Carlsen, apuntó que, además del escenario internacional convulso, México tenía sus propias problemáticas internas que también jugaron un papel importante en la proyección del país hacia afuera. "Fue una oportunidad para algunos movimientos que han tenido demandas históricas, incluso para hacer visibilidad para sus movimientos, y utilizaron esto (el Mundial) para hablar sobre todo de las demandas de la corriente democrática, los del magisterio y también de las madres buscadoras", explicó. El pueblo mexicano, el principal factor Las imágenes de mexicanos celebrando en conjunto con los extranjeros, consolando a los visitantes cuya selección perdía e incluso dando la mano a los aficionados ingleses luego de que sacaran a México del Mundial, se hicieron virales. Este, coinciden los analistas, es el factor principal del éxito del país latinoamericano como anfitrión. Aaunque México designó a Gabriela Cuevas como la encargada para realizar las gestiones entre el país y la FIFA, un papel que desarrolló dignamente de acuerdo con Laborde, lo cierto es que no hubo un plan estratégico para posicionar al país previo al Mundial, sobre todo, dijo, por un tema de presupuesto. Al respecto, la doctora Laura Carlsen señaló que, a nivel político, la organización del Mundial fue exitosa en términos generales, pero coincidió en que el factor central de la buena cara que el país dio al mundo durante el torneo fue su gente. ¿Podrá México contrarrestar la narrativa de EEUU?Para Carlsen, a pesar del buen papel y la buena imagen que México dio al exterior tras el Mundial, la narrativa desde Washington en contra del país en temas de seguridad no será modificada. Al respecto, explica que EEUU ha optado por la construcción de una mala imagen del país latinoamericano, pues actualmente, y a diferencia de otros países de la región, México no tiene una corriente opositora radical que pueda servir a los intereses de Washington.

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