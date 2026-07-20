Sheinbaum sobre el Mundial: "Cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos"

"Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo", escribió.Sheinbaum también dedicó un mensaje de felicitación a la selección española, que se coronó como la triunfadora de la contienda deportiva, a la vez que agradeció a sus connacionales "por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo".
La presidenta mexicana publicó en sus redes sociales un mensaje con motivo de la conclusión del Mundial de Fútbol 2026, con sede tanto en el país latinoamericano como en Estados Unidos y Canadá. La jefa de Estado asistió al último partido del evento que se disputó en el New York New Jersey Stadium.
"Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo", escribió.
Sheinbaum también dedicó un mensaje de felicitación a la selección española, que se coronó como la triunfadora de la contienda deportiva, a la vez que agradeció a sus connacionales "por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).