Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260720/sheinbaum-sobre-el-mundial-cuando-trabajamos-unidos-somos-capaces-de-hacer-realidad-grandes-1174344698.html
Sheinbaum sobre el Mundial: "Cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos"
Sheinbaum sobre el Mundial: "Cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos"
Sputnik Mundo
La presidenta mexicana publicó en sus redes sociales un mensaje con motivo de la conclusión del Mundial de Fútbol 2026, con sede tanto en el país... 20.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-20T04:28+0000
2026-07-20T04:28+0000
internacional
claudia sheinbaum
canadá
méxico
eeuu
sociedad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/14/1174344543_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2563a3cd2490ffd0e2be6119de999a12.jpg
"Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo", escribió.Sheinbaum también dedicó un mensaje de felicitación a la selección española, que se coronó como la triunfadora de la contienda deportiva, a la vez que agradeció a sus connacionales "por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo".
https://noticiaslatam.lat/20260719/la-fifa-revela-cual-podria-ser-la-cifra-record-de-ingresos-por-el-mundial-2026-1174338245.html
canadá
méxico
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/14/1174344543_76:0:1897:1366_1920x0_80_0_0_b5375d76006ff45fd6a39807becc4118.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
claudia sheinbaum, canadá, méxico, eeuu, sociedad
claudia sheinbaum, canadá, méxico, eeuu, sociedad

Sheinbaum sobre el Mundial: "Cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos"

04:28 GMT 20.07.2026
© Foto : X - @ClaudiasheinDonald Trump, presidente de EEUU; Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Mark Carney, premier de Canadá
Donald Trump, presidente de EEUU; Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Mark Carney, premier de Canadá - Sputnik Mundo, 1920, 20.07.2026
© Foto : X - @Claudiashein
Síguenos en
La presidenta mexicana publicó en sus redes sociales un mensaje con motivo de la conclusión del Mundial de Fútbol 2026, con sede tanto en el país latinoamericano como en Estados Unidos y Canadá. La jefa de Estado asistió al último partido del evento que se disputó en el New York New Jersey Stadium.
"Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo", escribió.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Sputnik Mundo, 1920, 19.07.2026
Estilo de vida
La FIFA revela cuál podría ser la cifra récord de ingresos por el Mundial 2026
ayer, 17:23 GMT
Sheinbaum también dedicó un mensaje de felicitación a la selección española, que se coronó como la triunfadora de la contienda deportiva, a la vez que agradeció a sus connacionales "por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo".
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала