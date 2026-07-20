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Sheinbaum sobre el Mundial: "Cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos"

Sheinbaum sobre el Mundial: "Cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos"

Sputnik Mundo

La presidenta mexicana publicó en sus redes sociales un mensaje con motivo de la conclusión del Mundial de Fútbol 2026, con sede tanto en el país... 20.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-20T04:28+0000

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"Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo", escribió.Sheinbaum también dedicó un mensaje de felicitación a la selección española, que se coronó como la triunfadora de la contienda deportiva, a la vez que agradeció a sus connacionales "por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo".

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