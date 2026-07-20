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China pide a EEUU "escuchar el llamado de la comunidad internacional" y poner fin al bloqueo a Cuba

China pide a EEUU "escuchar el llamado de la comunidad internacional" y poner fin al bloqueo a Cuba

Sputnik Mundo

El portavoz de la cancillería china, Lin Jian, dijo en conferencia de prensa que "el uso de la fuerza o la amenaza de su empleo en las relaciones... 20.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-20T08:09+0000

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El funcionario hizo hincapié en el voto mayoritario de la Asamblea General de las Naciones Unidas para dar continuidad al debate sobre el levantamiento del bloqueo estadounidense, afirmando que este dictamen no solo representa un acto de justicia hacia Cuba, sino también una manifestación clara del rechazo internacional a las medidas coercitivas de Washington.Tras la acción militar de EEUU en Venezuela, las tensiones entre Washington y La Habana se agudizaron. Luego del operativo, Trump afirmó que Cuba no recibiría más crudo ni dinero procedente de Caracas.El 29 de enero, el mandatario norteamericano anunció la imposición de aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a la isla, luego de declarar a la isla como una amenaza para la seguridad nacional de la nación norteamericana.En tanto, el Gobierno cubano afirma que Washington busca "asfixiar" la economía de la isla por medio de un cerco energético, mientras lanza amenazas de una posible agresión.

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