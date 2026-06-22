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Rusia califica la 'doctrina Donroe' el mayor desafío para América Latina

Rusia califica la 'doctrina Donroe' el mayor desafío para América Latina

Sputnik Mundo

La nueva versión de la doctrina Monroe constituye el principal desafío para América Latina y el Caribe, manifestó el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, en la... 22.06.2026, Sputnik Mundo

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En la misma línea, condenó los abusos de Washington en el comercio con las naciones regionales, "las deportaciones masivas de migrantes latinoamericanos, las reivindicaciones estadounidenses sobre el Canal de Panamá", así como los planteamientos de la cumbre Escudo de las Américas, celebrada el pasado mes de marzo.Entre otras arrogancias de la Administración de Donald Trump, Riabkov también mencionó sus declaraciones hacia Colombia y México, así como los intentos de cambiar de facto el nombre del golfo de México. Rusia reitera su interés por ir cooperando con América LatinaAl mismo tiempo, el vicecanciller ruso enfatizó que Moscú ofrece a sus socios latinoamericanos y caribeños un modelo de relaciones diferente."Nunca hemos tenido, no tenemos ni podemos tener una doctrina Monroe", subrayó."Rusia está preparada para el mismo nivel y alcance de relaciones que sus socios latinoamericanos. No dividimos a nadie en nuestros y ajenos. Nuestro principio para el desarrollo de las relaciones es el pragmatismo basado en la igualdad de trato, el beneficio mutuo y la exclusión de cualquier ideología. Este enfoque, como demuestra la experiencia, es la clave del éxito", indicó.El imparable avance hacia la multipolaridadAsimismo, Riabkov enfatizó que la pretensión estadounidense por mantener su hegemonía unilateral contradice la irreversible transición tectónica hacia la multipolaridad, donde, según sus palabras, América Latina y el Caribe tienen que consolidar la unidad regional como una de las tareas primordiales.La conferencia 'Rusia y América Latina en busca de respuestas a los desafíos globales' se celebra del 22 al 26 de junio, reuniendo a decenas de participantes, tanto nacionales como internacionales, entre ellos miembros de círculos científicos y académicos de países como Argentina, Brasil, Colombia, México y también China.

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