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"Muchas cosas van a pasar en Cuba próximamente", dice Trump
"Muchas cosas van a pasar en Cuba próximamente", dice Trump
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El mandatario estadounidense afirmó que, en un corto plazo, podrían ocurrir diversas situaciones en la mayor de las Antillas. 17.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-17T03:35+0000
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Al ser cuestionado sobre si se refería a una acción militar en suelo cubano, Trump respondió que "podrían hacer lo mismo" que en Venezuela. "Venezuela tiene cantidades masivas de petróleo. Podríamos hacer eso con Cuba [intervenir militarmente], no sería difícil para nosotros. Venezuela es mucho más grande que Cuba", subrayó.
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"Muchas cosas van a pasar en Cuba próximamente", dice Trump
El mandatario estadounidense afirmó que, en un corto plazo, podrían ocurrir diversas situaciones en la mayor de las Antillas.
"Muchas cosas van a pasar en Cuba durante los próximos dos meses", declaró para un medio occidental.
Al ser cuestionado sobre si se refería a
una acción militar en suelo cubano
, Trump respondió que "podrían hacer lo mismo" que en Venezuela.
"Venezuela tiene cantidades masivas de petróleo. Podríamos hacer eso con Cuba [intervenir militarmente], no sería difícil para nosotros. Venezuela es mucho más grande que Cuba", subrayó.
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