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China prevé generar el 50% de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2030
China prevé generar el 50% de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2030
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Frente a los choques petroleros recientes debido al conflicto en Oriente Medio, el gigante asiático comenzó a trabajar en un ambicioso plan quinquenal para... 27.06.2026, Sputnik Mundo
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El programa, que fue presentado esta semana por la Administración Nacional de Energía (NEA) y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), incluye también una serie de objetivos para incrementar de forma sustancial la proporción eólica y solar en las nuevas capacidades instaladas.Con una inversión superior a los 2.900 millones de dólares, China apuesta por aumentar la capacidad total anual de producción energética a 5.800 millones de toneladas para la fecha prevista, frente a los 5.130 millones de 2025.En cuanto a la generación de electricidad, el plan prevé el uso de fuentes que abarcan la energía nuclear, hidroeléctrica, eólica y solar."Optimizaremos la planificación y el diseño general y fortaleceremos el apoyo a los proyectos clave", añadió.Además de priorizar el suministro de energía verde, el plan propone una mejor coordinación entre las grandes bases energéticas y los principales centros de computación, que se suma a la gestión macro del consumo eléctrico de los centros de datos.De acuerdo con el medio, con este plan, Pekín allanará el camino para reducir su pico de emisiones de carbono en 2030, de cara a su meta de lograr la neutralidad en 2060, en un escenario en el que el gigante asiático continúa siendo el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero.
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China prevé generar el 50% de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2030

09:06 GMT 27.06.2026
© AP Photo / Andy WongUna mujer pasa caminando junto a esculturas de personas exhibidas frente a un centro comercial en Pekín, China.
Una mujer pasa caminando junto a esculturas de personas exhibidas frente a un centro comercial en Pekín, China. - Sputnik Mundo, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Andy Wong
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Frente a los choques petroleros recientes debido al conflicto en Oriente Medio, el gigante asiático comenzó a trabajar en un ambicioso plan quinquenal para aprovechar la energía nuclear y otras fuentes no fósiles con el fin de cubrir la mitad de las necesidades eléctricas en el 2030, informa el 'South China Morning Post' (SCMP).
El programa, que fue presentado esta semana por la Administración Nacional de Energía (NEA) y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), incluye también una serie de objetivos para incrementar de forma sustancial la proporción eólica y solar en las nuevas capacidades instaladas.
Con una inversión superior a los 2.900 millones de dólares, China apuesta por aumentar la capacidad total anual de producción energética a 5.800 millones de toneladas para la fecha prevista, frente a los 5.130 millones de 2025.
En cuanto a la generación de electricidad, el plan prevé el uso de fuentes que abarcan la energía nuclear, hidroeléctrica, eólica y solar.
"En los próximos cinco años, el sistema energético de China presentará mayor seguridad y resiliencia, y una estructura energética mejor y más nueva para la integración, la eficiencia y la innovación", declaró el director del NEA, Wang Hongzhi, en conferencia de prensa.
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"Optimizaremos la planificación y el diseño general y fortaleceremos el apoyo a los proyectos clave", añadió.
Además de priorizar el suministro de energía verde, el plan propone una mejor coordinación entre las grandes bases energéticas y los principales centros de computación, que se suma a la gestión macro del consumo eléctrico de los centros de datos.
De acuerdo con el medio, con este plan, Pekín allanará el camino para reducir su pico de emisiones de carbono en 2030, de cara a su meta de lograr la neutralidad en 2060, en un escenario en el que el gigante asiático continúa siendo el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero.
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