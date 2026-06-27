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China prevé generar el 50% de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2030

China prevé generar el 50% de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2030

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Frente a los choques petroleros recientes debido al conflicto en Oriente Medio, el gigante asiático comenzó a trabajar en un ambicioso plan quinquenal para... 27.06.2026, Sputnik Mundo

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El programa, que fue presentado esta semana por la Administración Nacional de Energía (NEA) y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), incluye también una serie de objetivos para incrementar de forma sustancial la proporción eólica y solar en las nuevas capacidades instaladas.Con una inversión superior a los 2.900 millones de dólares, China apuesta por aumentar la capacidad total anual de producción energética a 5.800 millones de toneladas para la fecha prevista, frente a los 5.130 millones de 2025.En cuanto a la generación de electricidad, el plan prevé el uso de fuentes que abarcan la energía nuclear, hidroeléctrica, eólica y solar."Optimizaremos la planificación y el diseño general y fortaleceremos el apoyo a los proyectos clave", añadió.Además de priorizar el suministro de energía verde, el plan propone una mejor coordinación entre las grandes bases energéticas y los principales centros de computación, que se suma a la gestión macro del consumo eléctrico de los centros de datos.De acuerdo con el medio, con este plan, Pekín allanará el camino para reducir su pico de emisiones de carbono en 2030, de cara a su meta de lograr la neutralidad en 2060, en un escenario en el que el gigante asiático continúa siendo el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero.

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