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China abre sus puertas a los invitados de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial

China abre sus puertas a los invitados de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial

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Del 17 al 20 de julio se celebra en Shanghái la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), concebida como una plataforma internacional para el... 17.07.2026, Sputnik Mundo

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El lema de la octava edición anual del evento es "Asociación en el ámbito de la IA por un futuro brillante". Más de 1.400 personas de distintos países del mundo, entre ellas el secretario general de la ONU, António Guterres, participarán y asistirán a más de 140 foros en el marco de la conferencia. En total, el evento se dividirá en 6 grandes secciones:La WAIC en cifras:La delegación rusa es una de las más numerosas del evento. Está encabezada por el vicejefe de la Administración presidencial de Rusia y copresidente de la Comisión Presidencial sobre Inteligencia Artificial, Mijaíl Oreshkin.Por su parte, el pabellón del país presentará los últimos desarrollos rusos: el robot Grin, dispositivos inteligentes, entre ellos altavoces y anillos inteligentes, la red generativa Kandinsky 3D, el ecosistema para la creación de agentes de IA MAESTRO y otros proyectos.En vísperas del evento, Shanghái fue escenario de otro acontecimiento destacado en la historia del desarrollo de la inteligencia artificial: más de 25 países se convirtieron en miembros fundadores de la Organización Mundial para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial.¿Cuál es el objetivo de la nueva organización?Estará orientada a construir una asociación igualitaria y mutuamente beneficiosa en el ámbito de la IA, coordinar los esfuerzos internacionales para su desarrollo, intercambiar experiencias y tecnologías, así como establecer enfoques comunes para su uso seguro y responsable.Rusia y China están trabajando conjuntamente en ideas sobre cómo debería seguir desarrollándose la nueva organización. Ambos países coinciden claramente en que lo más importante son los intereses de las personas, el acceso igualitario a la información, la transparencia y unas normas éticas claras y comprensibles para todos.

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