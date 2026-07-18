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Varios muertos y heridos tras nuevos ataques ucranianos contra infraestructura civil en Rusia
Varios muertos y heridos tras nuevos ataques ucranianos contra infraestructura civil en Rusia
Sputnik Mundo
Ocho personas murieron y al menos 62 resultaron heridas después de que las FFAA de Ucrania asestaran golpes con drones contra instalaciones logísticas en las... 18.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-18T09:37+0000
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En la noche del 17 al 18 de julio, las FFAA ucranianas atacaron con aeronaves no tripuladas centros logísticos de una de las principales plataformas de comercio electrónico de Rusia, ubicados en las ciudades de Kotovsk y Elektrostal, en las regiones de Tambov y Moscú, respectivamente. La ofensiva dejó siete muertos y 25 heridos en Kotovsk, mientras que en Elektrostal se registraron un fallecido y 37 personas heridas, según reportes oficiales.Asimismo, detalló que los drones de ataque utilizados por Ucrania iban equipados con munición letal para causar un mayor número de afectados. En este contexto, agregó que el sistema de defensa antiaérea ruso había derribado 28 aeronaves no tripuladas cuando se acercaban.Con ello, el Comité de Investigación de Rusia también catalogó de terroristas los ataques contra instalaciones logísticas, informó a Sputnik la portavoz del ente, Svetlana Petrenko. Se abrieron "causas penales por actos de terrorismo en relación con los ataques de formaciones armadas ucranianas contra los centros logísticos en Kotovsk y Elektrostal", sostuvo.También añadió que "los investigadores y especialistas forenses del Comité de Investigación de Rusia trabajan en los lugares de los hechos" y "a partir de los fragmentos de drones encontrados y otras pruebas materiales se llevarán a cabo peritajes judiciales".En este contexto, la comisionada para los Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantrátova, comunicó que continuará recopilando todos los datos sobre los delitos cometidos por Kiev y los remitirá a los organismos internacionales.Según ella, su oficina envió nuevas solicitudes al alto comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Turk, y a la representante especial del secretario general de la ONU, Vanessa Frazier, en relación con la nueva oleada de ataques terroristas masivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra regiones rusas.Desde mayo, las tropas ucranianas han intensificado los ataques contra la población civil. Entre ellos, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.
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Varios muertos y heridos tras nuevos ataques ucranianos contra infraestructura civil en Rusia
Ocho personas murieron y al menos 62 resultaron heridas después de que las FFAA de Ucrania asestaran golpes con drones contra instalaciones logísticas en las ciudades de Kotovsk y Elektrostal, informaron las autoridades rusas.
En la noche del 17 al 18 de julio, las FFAA ucranianas atacaron con aeronaves no tripuladas centros logísticos de una de las principales plataformas de comercio electrónico de Rusia, ubicados en las ciudades de Kotovsk y Elektrostal, en las regiones de Tambov y Moscú, respectivamente.
La ofensiva dejó siete muertos y 25 heridos en Kotovsk, mientras que en Elektrostal se registraron un fallecido y 37 personas heridas, según reportes oficiales.
"Se puede decir con certeza que se trató de un atentado terrorista planificado contra la población civil", escribió el gobernador de la región de Tambov, Evgueni Pervishov, en sus redes, tildando a la vez el suceso de un "ataque terrorista inhumano".
Asimismo, detalló que los drones de ataque utilizados por Ucrania iban equipados con munición letal para causar un mayor número de afectados. En este contexto, agregó que el sistema de defensa antiaérea ruso había derribado 28 aeronaves no tripuladas cuando se acercaban.
Con ello, el Comité de Investigación de Rusia también catalogó de terroristas los ataques contra instalaciones logísticas, informó a Sputnik la portavoz del ente, Svetlana Petrenko. Se abrieron "causas penales por actos de terrorismo en relación con los ataques de formaciones armadas ucranianas contra los centros logísticos en Kotovsk y Elektrostal", sostuvo.
También añadió que "los investigadores y especialistas forenses del Comité de Investigación de Rusia trabajan en los lugares de los hechos" y "a partir de los fragmentos de drones encontrados y otras pruebas materiales se llevarán a cabo peritajes judiciales".
En este contexto, la comisionada para los Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantrátova, comunicó que continuará recopilando todos los datos sobre los delitos cometidos por Kiev y los remitirá a los organismos internacionales.
Según ella, su oficina envió nuevas solicitudes al alto comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Turk, y a la representante especial del secretario general de la ONU, Vanessa Frazier, en relación con la nueva oleada de ataques terroristas masivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra regiones rusas.
"Recopilamos absolutamente todos los hechos de este tipo, los documentamos y los remitimos a las instancias internacionales. Seguiremos haciéndolo una y otra vez para que la comunidad internacional abra por fin los ojos ante las acciones del régimen ucraniano", escribió Lantrátova en sus redes.
Desde mayo, las tropas ucranianas han intensificado los ataques contra la población civil. Entre ellos, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk
, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús
que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.
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