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Bulgaria confirma su retirada de la coalición que apoya militarmente a Ucrania
Bulgaria confirma su retirada de la coalición que apoya militarmente a Ucrania
Sputnik Mundo
El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, reiteró que su país no brindará apoyo militar ni financiero a Ucrania. Previamente, Sofía había anunciado... 17.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-17T16:21+0000
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De acuerdo con Radev, las relaciones con Ucrania continúan desarrollándose en los sectores energético y económico.Medios occidentales habían informado con anterioridad que, después de la negativa de Sofía a participar en la llamada 'coalición de los dispuestos' y de las amenazas de vetar el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia, Radev se encuentra bajo escrutinio intensivo por parte de la Unión Europea debido a su postura sobre Ucrania.El 14 de junio, el primer ministro búlgaro declaró que Bulgaria ya no participará en la 'coalición de los dispuestos', que aboga por mantener la ayuda militar a Ucrania. En su opinión, la solución del conflicto solo puede lograrse mediante la diplomacia.Anteriormente, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, aseveró que Rusia no abriga ilusiones sobre los verdaderos planes de la UE para participar en la solución del conflicto ucraniano. El canciller también expresó que Zelenski presenta condiciones insolentes e irreales tanto a Moscú como a sus supervisores europeos.El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, indicó previamente su opinión de que la UE debería establecer un contacto directo con Moscú para escuchar a la parte rusa. Los intentos de Costa provocaron un intenso debate en el ámbito político europeo y en los medios sobre quién debería representar a la UE y en qué momento sería apropiado reanudar el diálogo.Desde Moscú han declarado reiteradamente que el suministro de armas occidentales a Kiev obstaculiza la resolución de la crisis ucraniana e involucra a los países de la OTAN en el conflicto. En este contexto, las autoridades rusas advirtieron que cualquier cargamento que contenga armas destinadas a Ucrania será un objetivo legítimo para el Ejército ruso.
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Bulgaria confirma su retirada de la coalición que apoya militarmente a Ucrania
El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, reiteró que su país no brindará apoyo militar ni financiero a Ucrania. Previamente, Sofía había anunciado formalmente su retirada de la 'coalición de los dispuestos'.
"He expresado de manera muy clara la posición de Bulgaria, tanto ante nuestros socios en Bruselas como en Ankara y París: Bulgaria es parte de las decisiones europeas colectivas, pero no suministrará ni suministra armas ni recursos financieros [a Ucrania]", declaró Radev a los periodistas después de asistir a una sesión parlamentaria.
De acuerdo con Radev, las relaciones con Ucrania continúan desarrollándose en los sectores energético y económico.
Medios occidentales habían informado con anterioridad que, después de la negativa de Sofía a participar en la llamada 'coalición de los dispuestos' y de las amenazas de vetar el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia, Radev se encuentra bajo escrutinio intensivo por parte de la Unión Europea debido a su postura sobre Ucrania.
"Actualmente Radev está 'bajo vigilancia'", indica la publicación.
El 14 de junio, el primer ministro búlgaro declaró que Bulgaria ya no participará en la 'coalición de los dispuestos'
, que aboga por mantener la ayuda militar a Ucrania. En su opinión, la solución del conflicto solo puede lograrse mediante la diplomacia
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Anteriormente, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, aseveró que Rusia no abriga ilusiones sobre los verdaderos planes de la UE
para participar en la solución del conflicto ucraniano. El canciller también expresó que Zelenski presenta condiciones insolentes
e irreales
tanto a Moscú como a sus supervisores europeos.
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, indicó previamente su opinión de que la UE debería establecer un contacto directo con Moscú para escuchar a la parte rusa. Los intentos de Costa provocaron un intenso debate en el ámbito político europeo y en los medios sobre quién debería representar a la UE y en qué momento sería apropiado reanudar el diálogo.
Desde Moscú han declarado reiteradamente que el suministro de armas occidentales a Kiev
obstaculiza la resolución de la crisis ucraniana e involucra a los países de la OTAN en el conflicto. En este contexto, las autoridades rusas advirtieron que cualquier cargamento que contenga armas destinadas a Ucrania será un objetivo legítimo para el Ejército ruso
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