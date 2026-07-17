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Rusia golpea la infraestructura portuaria y registra más de 10.000 bajas ucranianas en una semana de combates

Rusia golpea la infraestructura portuaria y registra más de 10.000 bajas ucranianas en una semana de combates

Sputnik Mundo

Durante la última semana, las FFAA de Rusia realizaron 19 ataques combinados con armas de alta precisión y drones contra instalaciones portuarias, utilizadas... 17.07.2026, Sputnik Mundo

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En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.350 militares ucranianos y el grupo Oeste causó unas 1.505 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.205 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 3.275 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 460 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.360 militares.Asimismo, el Ejército ruso tomó bajo control la localidad de Báchevsk en la región de Sumi, destacan desde el ministerio.Además, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate y 82 vehículos blindados. La Flota del Mar Negro destruyó cinco lanchas no tripuladas, indican.A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó 68 bombas guiadas, siete proyectiles de sistemas Himars estadounidenses, además de derribar 4.661 drones ucranianos.

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