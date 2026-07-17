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Rusia golpea la infraestructura portuaria y registra más de 10.000 bajas ucranianas en una semana de combates
Rusia golpea la infraestructura portuaria y registra más de 10.000 bajas ucranianas en una semana de combates
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Durante la última semana, las FFAA de Rusia realizaron 19 ataques combinados con armas de alta precisión y drones contra instalaciones portuarias, utilizadas... 17.07.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.350 militares ucranianos y el grupo Oeste causó unas 1.505 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.205 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 3.275 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 460 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.360 militares.Asimismo, el Ejército ruso tomó bajo control la localidad de Báchevsk en la región de Sumi, destacan desde el ministerio.Además, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate y 82 vehículos blindados. La Flota del Mar Negro destruyó cinco lanchas no tripuladas, indican.A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó 68 bombas guiadas, siete proyectiles de sistemas Himars estadounidenses, además de derribar 4.661 drones ucranianos.
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Rusia golpea la infraestructura portuaria y registra más de 10.000 bajas ucranianas en una semana de combates
18:43 GMT 17.07.2026 (actualizado: 18:46 GMT 17.07.2026)
Durante la última semana, las FFAA de Rusia realizaron 19 ataques combinados con armas de alta precisión y drones contra instalaciones portuarias, utilizadas para la descarga y el almacenamiento de cargas de uso militar, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo período, Kiev perdió unos 10.155 soldados.
"Durante la semana fueron alcanzados 24 buques utilizados en apoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, entre ellos 14 graneleros, tres transbordadores marítimos, dos portacontenedores, un petrolero, un buque cablero, un dique flotante y dos embarcaciones", precisan desde el organismo.
En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.350 militares ucranianos y el grupo Oeste causó unas 1.505 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.205 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 3.275 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 460 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.360 militares.
Asimismo, el Ejército ruso tomó bajo control la localidad de Báchevsk en la región de Sumi, destacan desde el ministerio.
Además, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate y 82 vehículos blindados. La Flota del Mar Negro destruyó cinco lanchas no tripuladas, indican.
A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó 68 bombas guiadas, siete proyectiles de sistemas Himars estadounidenses, además de derribar 4.661 drones ucranianos.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 183.156 drones, 666 sistemas de misiles antiaéreos, 30.183 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.760 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.795 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 66.695 vehículos militares especiales.
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