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Irán detalla el balance de muertos y heridos por los recientes ataques de EEUU en su contra

Irán detalla el balance de muertos y heridos por los recientes ataques de EEUU en su contra

Sputnik Mundo

El número de muertos por la ofensiva de Estados Unidos contra el país persa aumentó a 50 personas, informó el Ministerio de Salud iraní. También agregó que se... 18.07.2026, Sputnik Mundo

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Según sus datos, entre los fallecidos hay cinco mujeres y dos menores de edad, mientras que entre los demás afectados aparecen 32 mujeres, así como 18 niños y adolescentes. Asimismo, unas 460 personas recibieron el alta hospitalaria, 37 permanecen ingresadas, al igual que se han realizado 28 intervenciones quirúrgicas, reportó.El balance anterior difundido por el organismo situaba en 38 la cifra de muertos y en al menos 400 la de heridos.El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando sobre el cese de las hostilidades. El 9 de julio, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego ya no estaba en vigor.

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