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"EEUU es el agresor, no la víctima", denuncia Irán ante la ONU
"EEUU es el agresor, no la víctima", denuncia Irán ante la ONU
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El embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravaní, aseguró que la reanudación de los ataques de EEUU contra su país representa "graves... 18.07.2026, Sputnik Mundo
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Ya ha pasado una semana desde que ambas naciones rompieron su frágil tregua, poniendo fin así al memorando de entendimiento que firmaron el presidente de EEUU, Donald Trump, y el mandatario iraní, Masoud Pezeshkián, el 18 de junio. Dicho documento era el primer paso que abriría la puerta para un acuerdo de paz definitivo que, en teoría, iba a terminar con esta guerra iniciada en febrero por la agresión conjunta de Washington y Tel Aviv contra la nación persa.
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"EEUU es el agresor, no la víctima", denuncia Irán ante la ONU

04:30 GMT 18.07.2026
© FotoRepresentante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani
Representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani - Sputnik Mundo, 1920, 18.07.2026
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El embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravaní, aseguró que la reanudación de los ataques de EEUU contra su país representa "graves violaciones del derecho internacional humanitario" y actos que "equivalen a crímenes de guerra", de acuerdo con un reporte de la agencia iraní IRNA.

"Estados Unidos es el agresor, no la víctima", sostuvo Iravaní, quien en nombre de Teherán envió una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Ya ha pasado una semana desde que ambas naciones rompieron su frágil tregua, poniendo fin así al memorando de entendimiento que firmaron el presidente de EEUU, Donald Trump, y el mandatario iraní, Masoud Pezeshkián, el 18 de junio.
Dicho documento era el primer paso que abriría la puerta para un acuerdo de paz definitivo que, en teoría, iba a terminar con esta guerra iniciada en febrero por la agresión conjunta de Washington y Tel Aviv contra la nación persa.
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