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"EEUU es el agresor, no la víctima", denuncia Irán ante la ONU

"EEUU es el agresor, no la víctima", denuncia Irán ante la ONU

Sputnik Mundo

El embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravaní, aseguró que la reanudación de los ataques de EEUU contra su país representa "graves... 18.07.2026, Sputnik Mundo

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Ya ha pasado una semana desde que ambas naciones rompieron su frágil tregua, poniendo fin así al memorando de entendimiento que firmaron el presidente de EEUU, Donald Trump, y el mandatario iraní, Masoud Pezeshkián, el 18 de junio. Dicho documento era el primer paso que abriría la puerta para un acuerdo de paz definitivo que, en teoría, iba a terminar con esta guerra iniciada en febrero por la agresión conjunta de Washington y Tel Aviv contra la nación persa.

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