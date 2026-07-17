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"Reflexionen sobre sus propios actos": China desmiente injerencia en las elecciones estadounidenses

"Reflexionen sobre sus propios actos": China desmiente injerencia en las elecciones estadounidenses

Sputnik Mundo

Las afirmaciones de Donald Trump sobre una supuesta injerencia china en sus elecciones son pura ficción y una difamación deliberada, y hace tiempo que se... 17.07.2026, Sputnik Mundo

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El diplomático reiteró, durante su conferencia de prensa rutinaria, que China se adhiere estrictamente al principio de no injerencia en asuntos internos de otros Estados, no tiene ningún interés en interferir y jamás lo ha hecho en las elecciones de EEUU.Lin Jian destacó que la comunidad internacional, por el contrario, "puede ver claramente quién interfiere a cada paso en los asuntos internos de otros países, vigila durante largo tiempo de forma indiscriminada a gobiernos, empresas y personas corrientes de todo el mundo y roba datos de ciudadanos de otros países a gran escala".Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la publicación de datos de las elecciones presidenciales de 2020. Declaró que la investigación y desclasificación abarcaría cinco áreas que revelarían el hackeo de información relacionada con el día de las elecciones. Asimismo, según el jefe de la Casa Blanca, presuntamente, China habría obtenido acceso a decenas de millones de datos de votantes, los cuales están en 18 estados de EEUU.

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