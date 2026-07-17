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"Reflexionen sobre sus propios actos": China desmiente injerencia en las elecciones estadounidenses
"Reflexionen sobre sus propios actos": China desmiente injerencia en las elecciones estadounidenses
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Las afirmaciones de Donald Trump sobre una supuesta injerencia china en sus elecciones son pura ficción y una difamación deliberada, y hace tiempo que se... 17.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-17T09:47+0000
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El diplomático reiteró, durante su conferencia de prensa rutinaria, que China se adhiere estrictamente al principio de no injerencia en asuntos internos de otros Estados, no tiene ningún interés en interferir y jamás lo ha hecho en las elecciones de EEUU.Lin Jian destacó que la comunidad internacional, por el contrario, "puede ver claramente quién interfiere a cada paso en los asuntos internos de otros países, vigila durante largo tiempo de forma indiscriminada a gobiernos, empresas y personas corrientes de todo el mundo y roba datos de ciudadanos de otros países a gran escala".Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la publicación de datos de las elecciones presidenciales de 2020. Declaró que la investigación y desclasificación abarcaría cinco áreas que revelarían el hackeo de información relacionada con el día de las elecciones. Asimismo, según el jefe de la Casa Blanca, presuntamente, China habría obtenido acceso a decenas de millones de datos de votantes, los cuales están en 18 estados de EEUU.
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"Reflexionen sobre sus propios actos": China desmiente injerencia en las elecciones estadounidenses
Las afirmaciones de Donald Trump sobre una supuesta injerencia china en sus elecciones son pura ficción y una difamación deliberada, y hace tiempo que se demostró que carecen de todo fundamento, declaró el portavoz del ministerio de Exteriores del gigante asiático, Lin Jian.
El diplomático reiteró, durante su conferencia de prensa rutinaria, que China se adhiere estrictamente al principio de no injerencia en asuntos internos de otros Estados, no tiene ningún interés en interferir y jamás lo ha hecho en las elecciones de EEUU.
Lin Jian destacó que la comunidad internacional, por el contrario, "puede ver claramente quién interfiere a cada paso en los asuntos internos de otros países, vigila durante largo tiempo de forma indiscriminada a gobiernos, empresas y personas corrientes de todo el mundo y roba datos de ciudadanos de otros países a gran escala".
"Instamos a EEUU que se mire a sí mismo, que cese de difamar sin razón a China, que deje de instrumentalizar el tema chino en sus campañas electorales y que realice más acciones que favorezcan las relaciones entre China y EEUU", enfatizó.
Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la publicación de datos de las elecciones presidenciales de 2020
. Declaró que la investigación y desclasificación abarcaría cinco áreas que revelarían el hackeo de información
relacionada con el día de las elecciones. Asimismo, según el jefe de la Casa Blanca, presuntamente, China habría obtenido acceso a decenas de millones de datos de votantes
, los cuales están en 18 estados de EEUU.
4 de enero 2025, 00:55 GMT