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Trump anuncia desclasificación de información sobre presunta vulneración de sistema electoral de EEUU
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El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que se harán públicos los datos sobre los comicios presidenciales de 2020. 17.07.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el jefe de Estado, la investigación y la desclasificación cubre cinco áreas, mismas que mostrarían un hackeo de la información relacionada con la jornada electoral. Asimismo, dijo que, presuntamente, China habría obtenido acceso a decenas de millones de datos de votantes, los cuales están en 18 estados de EEUU.
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Trump anuncia desclasificación de información sobre presunta vulneración de sistema electoral de EEUU

01:19 GMT 17.07.2026
© AP Photo / Francisco SecoEl presidente de EEUU, Donald Trump, llega durante una recepción oficial en el Palacio Presidencial de Bestepe, en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Turquía
El presidente de EEUU, Donald Trump, llega durante una recepción oficial en el Palacio Presidencial de Bestepe, en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Turquía - Sputnik Mundo, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Francisco Seco
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El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que se harán públicos los datos sobre los comicios presidenciales de 2020.
"No es debilitar la confianza en las elecciones, sino recobrarla, corrigiendo las vulnerabilidades muy pronto", aseveró en su mensaje a la nación.
De acuerdo con el jefe de Estado, la investigación y la desclasificación cubre cinco áreas, mismas que mostrarían un hackeo de la información relacionada con la jornada electoral.
Asimismo, dijo que, presuntamente, China habría obtenido acceso a decenas de millones de datos de votantes, los cuales están en 18 estados de EEUU.
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