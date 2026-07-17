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Trump anuncia desclasificación de información sobre presunta vulneración de sistema electoral de EEUU

Trump anuncia desclasificación de información sobre presunta vulneración de sistema electoral de EEUU

Sputnik Mundo

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que se harán públicos los datos sobre los comicios presidenciales de 2020. 17.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-17T01:19+0000

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De acuerdo con el jefe de Estado, la investigación y la desclasificación cubre cinco áreas, mismas que mostrarían un hackeo de la información relacionada con la jornada electoral. Asimismo, dijo que, presuntamente, China habría obtenido acceso a decenas de millones de datos de votantes, los cuales están en 18 estados de EEUU.

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