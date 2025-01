https://noticiaslatam.lat/20250104/apple-pagara-95-millones-de-dolares-por-espionaje-de-conversaciones-en-eeuu-1160223787.html

Apple pagará 95 millones de dólares por espionaje de conversaciones en EEUU

Apple pagará 95 millones de dólares por espionaje de conversaciones en EEUU

El gigante tecnológico Apple enfrenta acusaciones en Estados Unidos porque presuntamente su asistente Siri escucha conversaciones privadas de los usuarios

Apple acordó pagar 95 millones de dólares ante un tribunal federal de California para resolver una demanda colectiva que afirma que su asistente de voz Siri violó la privacidad de los usuarios, escuchándolos sin su consentimiento.Los propietarios de teléfonos inteligentes de esta marca se quejaban de que Apple grababa habitualmente conversaciones privadas después de que activaran Siri involuntariamente. Según la demanda, el contenido de las conversaciones era vendido a terceros, como anunciantes.Los demandantes dijeron que sus menciones de tenis Air Jordan y restaurantes Olive Garden provocaron anuncios de esos productos. También señalaron que les mostraron anuncios de tratamientos quirúrgicos después de que Siri escuchara conversaciones de los usuarios con sus médicos. La demanda, en la que participan decenas de millones de usuarios de dispositivos Apple, alegaba que las infracciones se extendieron desde el 17 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2024 y que comenzaron cuando Siri incorporó la función "Oye, Siri" que supuestamente dio lugar a las grabaciones no autorizadas.Aunque en 2008 la compañía sostuvo ante el Congreso de EEUU que los dispositivos iPhone de Apple no "escuchan" a los usuarios excepto para detectar el activador de audio “Oye Siri”, en un informe de 2019 del diario The Guardian —que cita la queja original—, un denunciante dijo que los contratistas escuchaban regularmente conversaciones privadas de los usuarios cuando realizaban el control de calidad de Siri.Según ese informe, las conversaciones grabadas sin consentimiento incluían información médica confidencial, tratamientos contra las adicciones y grabaciones de parejas teniendo relaciones sexuales.

