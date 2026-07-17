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Moscú rechaza las acusaciones de Trump sobre la injerencia en las elecciones de EEUU
Moscú rechaza las acusaciones de Trump sobre la injerencia en las elecciones de EEUU
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El mandatario estadounidense, Donald Trump, al calificar a Rusia como una presunta "amenaza" para los procesos electorales de su país, hace alusión a... 17.07.2026, Sputnik Mundo
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El portavoz del Kremlin recordó que todas las indagatorias emprendidas por Washington "concluyeron que Rusia no ejerció ningún tipo de influencia sobre las elecciones en los Estados Unidos".Anteriormente, el presidente de Estados Unidos anunció la publicación de datos de las elecciones presidenciales de 2020. Declaró que la investigación y desclasificación abarcaría cinco áreas que revelarían el hackeo de información relacionada con el día de las elecciones. Asimismo, según el jefe de la Casa Blanca, presuntamente, China habría obtenido acceso a decenas de millones de datos de votantes, los cuales están en 18 estados de EEUU.
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Moscú rechaza las acusaciones de Trump sobre la injerencia en las elecciones de EEUU

10:37 GMT 17.07.2026
© Sputnik / Natalia SeliverstovaEl Kremlin de Moscú
El Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 17.07.2026
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El mandatario estadounidense, Donald Trump, al calificar a Rusia como una presunta "amenaza" para los procesos electorales de su país, hace alusión a información que carece de fundamento, declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov. Según el vocero, las investigaciones oficiales ya habían establecido que no hubo implicación de Moscú.

"Rusia nunca ha intervenido en los asuntos internos de otros Estados. Contamos con que nadie intente intervenir en los nuestros", señaló Peskov a los periodistas.

El portavoz del Kremlin recordó que todas las indagatorias emprendidas por Washington "concluyeron que Rusia no ejerció ningún tipo de influencia sobre las elecciones en los Estados Unidos".
Anteriormente, el presidente de Estados Unidos anunció la publicación de datos de las elecciones presidenciales de 2020. Declaró que la investigación y desclasificación abarcaría cinco áreas que revelarían el hackeo de información relacionada con el día de las elecciones. Asimismo, según el jefe de la Casa Blanca, presuntamente, China habría obtenido acceso a decenas de millones de datos de votantes, los cuales están en 18 estados de EEUU.
Lin Jian, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. - Sputnik Mundo, 1920, 17.07.2026
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"Reflexionen sobre sus propios actos": China desmiente injerencia en las elecciones estadounidenses
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