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Desconfianza y violencia aumenta en República Democrática del Congo ante brote de ébola

Desconfianza y violencia aumenta en República Democrática del Congo ante brote de ébola

Sputnik Mundo

La desconfianza que ciertos sectores de la población de la RDC muestran hacia los trabajadores sanitarios ha impedido hacer un trabajo preventivo adecuado para... 15.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-15T10:03+0000

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En el último reporte sanitario emitido por las autoridades locales, se menciona que existen más de 700 casos activos de la variante Bundibugyo de ébola que desde mediados de mayo mantiene en alerta a instituciones sanitarias mundiales.Pese a los llamados para controlar la expansión de esta crisis sanitaria, los trabajadores de salud se han visto impedidos a realizar sus labores debido a la desconfianza que la población general les tiene.Un ejemplo de ello es el campamento de desplazados de Kpangba (este), donde hace dos semanas se registraron las primeras muertes de ébola, lo que lo convierte en un lugar clave para controlar la expansión de esta enfermedad.De acuerdo con el reporte de agencias como Reuters, trabajadores del ministerio de salud provincial y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) intentaron rastrear a las personas que tuvieron contacto con estos primeros casos mortales, pero no lo lograron ya que fueron expulsados por los pobladores.El médico jefe de la zona, Jean-Claude Lonzama, detalló que, aun cuando ya pasaron dos semanas de estos hechos, no han podido hacer un seguimiento puntual debido a la desconfianza de los locales y al enojo mostrado por las medidas sanitarias restrictivas que, entre otras cosas, les impiden enterrar a sus muertos.Este campamento de refugiados, quienes han huido de la violencia de las zonas aledañas, está integrado por 30.000 personas, pero en la zona de Nizi (noreste) existen al menos otros 22 campamentos con más de 81.000 personas que corren el riesgo de contagiarse.En total, se estima que existen 5.000.000 de personas desplazadas que habitan en tres provincias afectadas por el brote: Ituri, Kivu del sur y del Norte, sin que hasta el momento exista posibilidad de implementar más medidas preventivas, pues incluso los pobladores se muestran escépticos ante la existencia del ébola.Esta desconfianza ha provocado que algunos centros de tratamiento hayan sido atacados por los lugareños, sobre todo por el enojo que provoca las restricciones sobre manejo de cuerpos.

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