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La respuesta de África al brote de ébola debe ser definida de forma interna, dice experto

La respuesta de África al brote de ébola debe ser definida de forma interna, dice experto

Sputnik Mundo

En un artículo en el Financial Times, Jean Kaseya, director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, advierte sobre la... 01.06.2026, Sputnik Mundo

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La publicación destaca que la situación se desarrolla en una región bajo intensa presión, caracterizada por fronteras porosas, constante movimiento de población y sistemas de salud saturados. Asimismo, subraya con honestidad que, para esta cepa específica del virus, actualmente no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico, lo que ha llevado al límite a los trabajadores sanitarios locales.A partir de su propia experiencia liderando un hospital rural en el Congo a los 28 años, Kaseya argumenta que la seguridad sanitaria del continente debe construirse en suelo africano. El director general de Africa CDC argumenta que la respuesta a las crisis sanitarias debe basarse en capacidades locales a largo plazo, financiadas de forma conjunta por los gobiernos de la región, el sector privado y sus socios internacionales. Según explica, la pandemia de COVID-19 ya demostró el devastador costo humano y político de depender de sistemas de financiación y mecanismos de producción controlados desde el extranjero.El líder de la institución detalla en el Financial Times que los países africanos están invirtiendo de manera más decidida en vigilancia de enfermedades, laboratorios y coordinación regional, reflejando un cambio hacia la seguridad colectiva. No obstante, frente al riesgo de propagación del ébola —que ya registra cientos de casos confirmados y sospechosos, y ya ha sido declarada emergencia internacional por la OMS—, Kaseya enfatiza la urgencia de actuar a la velocidad de la epidemia. En ese sentido, resalta el liderazgo político de figuras como el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y el reciente plan de respuesta de 319 millones de dólares adoptado por los ministros de salud de la RD del Congo, Uganda y Sudán del Sur.Por otra parte, hace un llamado directo al sector empresarial del continente, recordándoles que la seguridad sanitaria es también un asunto económico fundamental. Explica que las epidemias debilitan gravemente las cadenas de suministro, el comercio, las inversiones y la estabilidad regional, por lo que la preparación ante pandemias debe ser considerada un interés estratégico para el sector privado africano. De igual forma, insiste en que la primera línea de defensa sigue siendo el personal sanitario en las comunidades, el cual debe ser protegido y equipado adecuadamente.El director general de Africa CDC explica en el Financial Times que, si bien los socios internacionales siguen desempeñando un papel esencial, su apoyo solo es verdaderamente efectivo cuando se alinea con las estrategias diseñadas por los gobiernos e instituciones africanas. Kaseya asegura que este brote de ébola representa una prueba de fuego para la Unión Africana y su organismo de salud, reafirmando el compromiso de coordinar a los Estados miembros y acelerar la toma de decisiones para fortalecer la capacidad del continente antes de que las crisis se vuelvan inmanejables.

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