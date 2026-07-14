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¿Preparados para el frío? Francia quema sus reservas de gas invernal por la ola de calor extrema

¿Preparados para el frío? Francia quema sus reservas de gas invernal por la ola de calor extrema

Sputnik Mundo

A inicios de julio, Francia sacó de sus depósitos subterráneos más de 200 millones de m³ de gas: las reservas pensadas para calentar hogares en invierno ya se... 14.07.2026, Sputnik Mundo

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Esta extracción tan agresiva en verano representa un gran reto para la seguridad energética del país. Normalmente, se llenan los depósitos en época cálida para tener un colchón antes del frío.Pero ahora casi cada segundo metro cúbico que entra, sale inmediatamente. Entre el 1 y el 10 de julio, la inyección total fue de 367,9 millones de m³, mientras la extracción llegó a 211,5 millones, anulando prácticamente todo el esfuerzo de acumulación.Los expertos están muy alarmados por el ritmo de llenado de los almacenes: es el más bajo registrado en la historia para estas fechas. El aumento de reservas fue solo del 0,14%, cuando en el mismo periodo de 2025 fue del 0,29%.Esta dinámica pone en duda la preparación para el próximo invierno, ya que la producción nacional y las importaciones son claramente insuficientes para la demanda actual.La causa principal es el calor extremo en Europa occidental. Con temperaturas por encima de 40°C, los franceses han encendido masivamente aires acondicionados, disparando el consumo eléctrico. Las plantas de gas tienen que generar más electricidad quemando el combustible reservado para el invierno.Los expertos prevén que Francia seguirá sacando gas de los almacenes al menos dos semanas más.A mediados de junio se estableció en Europa un clima anormalmente caluroso. En varios países, la temperatura del aire sube hasta los 40 grados, e incluso los supera en algunos lugares. Se ha declarado el nivel rojo más alto de peligro meteorológico en Francia, el Reino Unido, Países Bajos e Italia. El canal France 24 informó anteriormente que al menos 94 millones de personas en Europa se enfrentarán al calor extremo en medio de temperaturas anormalmente altas.En enero, el Consejo de la Unión Europea aprobó el reglamento para eliminar progresivamente las importaciones de gas natural licuado (GNL) y gas por gasoducto procedentes de Rusia. La prohibición de importar combustible bajo contratos a corto plazo entró en vigor el 25 de abril de 2026, para los contratos a largo plazo comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027. En cuanto al combustible transportado por gasoducto, el veto rige desde el 17 de junio de 2026 para los contratos a corto plazo y entrará en vigor el 1 de noviembre de 2027 para los contratos a largo plazo.Desde Moscú han reiterado en varias ocasiones que Occidente cometió un grave error al dejar de comprar recursos energéticos rusos y que terminará dependiendo aún más de suministros más caros. Las autoridades rusas sostienen que quienes rechazaron estas importaciones continúan adquiriendo carbón, petróleo y gas rusos a través de intermediarios y a precios más elevados.Al referirse a los problemas de suministro energético derivados de la crisis en Oriente Medio, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, destacó que esto podría llevar a que Europa dependiera de otro Estado.

https://noticiaslatam.lat/20260629/termodinamica-politica-como-la-ola-de-calor-expone-el-dilema-energetico-europeo-tras-el-veto-a-los-1174092932.html

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