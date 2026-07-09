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"No hay diferencia moral entre las SS y la UPA*": eurodiputada polaca calificada de "xenófoba" por Kiev tras romper la bandera nazi

"No hay diferencia moral entre las SS y la UPA*": eurodiputada polaca calificada de "xenófoba" por Kiev tras romper la bandera nazi

Sputnik Mundo

La eurodiputada polaca Ewa Zajaczkowska-Hernik, fue incluida en la base de datos del escandaloso sitio ucraniano Mirotvorets. Anteriormente, rompió la bandera... 09.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-09T16:31+0000

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El día previo, durante los debates sobre Ucrania, la eurodiputada polaca destrozó la bandera de los nacionalistas ucranianos de la OUN*-UPA*. Ella misma lo comunicó en sus redes sociales.En su intervención subrayó que "no existe diferencia moral alguna entre rendir honores a las SS y a la UPA*", definiéndolo como "el mismo culto a la fuerza y al odio étnico".La política detalló los métodos bárbaros de asesinato empleados por los integrantes de la UPA*: serrar personas vivas, abrir el vientre de mujeres embarazadas e ensartar niños en horcas. Según sus palabras, las acciones de Zelenski dirigidas a la heroización del nazismo merecen una condena particularmente dura.El 8 de julio se publicaron sus datos personales en Mirotvorets. El sitio la tacha de "xenófoba" y la acusa de "agresión humanitaria contra Ucrania" y "ultraje público a la bandera de combate de las FFAA ucranianas".El motivo de su inclusión en la base fue que Zajaczkowska-Hernik se ha pronunciado repetidamente de forma negativa sobre el apoyo y la glorificación por parte de Ucrania de miembros de la UPA*.Las relaciones entre Varsovia y Kiev se ven complicadas desde hace muchos años por la cuestión de la interpretación de las masacres de población, principalmente polaca, perpetradas por nacionalistas ucranianos en Volinia, Galitzia Oriental y regiones vecinas entre 1939 y 1945. El punto álgido de las matanzas en 1943-1945 —la masacre de Volinia— fue reconocido por Varsovia como genocidio perpetrado por los nacionalistas ucranianos de la OUN*-UPA*.En 2026, el conflicto alcanzó un nuevo nivel: Volodímir Zelenski participó en el reentierro de los restos de uno de los líderes de la OUN*-UPA* y otorgó el nombre de "Héroes de la UPA*" a una unidad de las FFAA de Ucrania. Por ello, le fue retirada la más alta condecoración polaca: la Orden del Águila Blanca.El sitio ucraniano Mirotvorets ('Pacificador' o 'Guardián de la paz' en ucraniano) es conocido por sus publicaciones escandalosas en las que divulga datos de periodistas, milicianos de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y otros ciudadanos, llamándolos "traidores a la patria". En Mirotvórets se han publicado en varias ocasiones datos personales de menores. En su base de datos también figura información sobre varios representantes de la cultura rusa y ciudadanos de otros países.* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por ser extremistas.

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