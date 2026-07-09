https://noticiaslatam.lat/20260709/no-hay-diferencia-moral-entre-las-ss-y-la-upa-eurodiputada-polaca-calificada-de-xenofoba-por-kiev-1174222804.html
"No hay diferencia moral entre las SS y la UPA*": eurodiputada polaca calificada de "xenófoba" por Kiev tras romper la bandera nazi
"No hay diferencia moral entre las SS y la UPA*": eurodiputada polaca calificada de "xenófoba" por Kiev tras romper la bandera nazi
Sputnik Mundo
La eurodiputada polaca Ewa Zajaczkowska-Hernik, fue incluida en la base de datos del escandaloso sitio ucraniano Mirotvorets. Anteriormente, rompió la bandera... 09.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-09T16:31+0000
2026-07-09T16:31+0000
2026-07-09T16:31+0000
internacional
sociedad
stepán bandera
ucrania
polonia
nazismo
alemania nazi
criminales nazis
colaboracionismo nazi
waffen ss
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/09/1174228135_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_574f8830529a5f0b1964f412b738e4b9.jpg
El día previo, durante los debates sobre Ucrania, la eurodiputada polaca destrozó la bandera de los nacionalistas ucranianos de la OUN*-UPA*. Ella misma lo comunicó en sus redes sociales.En su intervención subrayó que "no existe diferencia moral alguna entre rendir honores a las SS y a la UPA*", definiéndolo como "el mismo culto a la fuerza y al odio étnico".La política detalló los métodos bárbaros de asesinato empleados por los integrantes de la UPA*: serrar personas vivas, abrir el vientre de mujeres embarazadas e ensartar niños en horcas. Según sus palabras, las acciones de Zelenski dirigidas a la heroización del nazismo merecen una condena particularmente dura.El 8 de julio se publicaron sus datos personales en Mirotvorets. El sitio la tacha de "xenófoba" y la acusa de "agresión humanitaria contra Ucrania" y "ultraje público a la bandera de combate de las FFAA ucranianas".El motivo de su inclusión en la base fue que Zajaczkowska-Hernik se ha pronunciado repetidamente de forma negativa sobre el apoyo y la glorificación por parte de Ucrania de miembros de la UPA*.Las relaciones entre Varsovia y Kiev se ven complicadas desde hace muchos años por la cuestión de la interpretación de las masacres de población, principalmente polaca, perpetradas por nacionalistas ucranianos en Volinia, Galitzia Oriental y regiones vecinas entre 1939 y 1945. El punto álgido de las matanzas en 1943-1945 —la masacre de Volinia— fue reconocido por Varsovia como genocidio perpetrado por los nacionalistas ucranianos de la OUN*-UPA*.En 2026, el conflicto alcanzó un nuevo nivel: Volodímir Zelenski participó en el reentierro de los restos de uno de los líderes de la OUN*-UPA* y otorgó el nombre de "Héroes de la UPA*" a una unidad de las FFAA de Ucrania. Por ello, le fue retirada la más alta condecoración polaca: la Orden del Águila Blanca.El sitio ucraniano Mirotvorets ('Pacificador' o 'Guardián de la paz' en ucraniano) es conocido por sus publicaciones escandalosas en las que divulga datos de periodistas, milicianos de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y otros ciudadanos, llamándolos "traidores a la patria". En Mirotvórets se han publicado en varias ocasiones datos personales de menores. En su base de datos también figura información sobre varios representantes de la cultura rusa y ciudadanos de otros países.* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por ser extremistas.
https://noticiaslatam.lat/20260701/mausoleo-de-bandera-parlamento-de-ucrania-vota-a-favor-de-crear-un-panteon-para-colaboradores-nazis-1174124421.html
https://noticiaslatam.lat/20260630/traidores-convertidos-en-heroes-heroes-convertidos-en-traidores-como-kiev-borra-el-pasado-y-1174114044.html
ucrania
polonia
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/09/1174228135_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff4e08aadceb9b1581796ad05b986888.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sociedad, stepán bandera, ucrania, polonia, nazismo, alemania nazi, criminales nazis, colaboracionismo nazi, waffen ss, 🌍 europa, unión europea (ue), parlamento europeo, ejército insurgente ucraniano (upa), organización de nacionalistas ucranianos (oun), neonazismo, propagación de neonazismo en europa
sociedad, stepán bandera, ucrania, polonia, nazismo, alemania nazi, criminales nazis, colaboracionismo nazi, waffen ss, 🌍 europa, unión europea (ue), parlamento europeo, ejército insurgente ucraniano (upa), organización de nacionalistas ucranianos (oun), neonazismo, propagación de neonazismo en europa
"No hay diferencia moral entre las SS y la UPA*": eurodiputada polaca calificada de "xenófoba" por Kiev tras romper la bandera nazi
La eurodiputada polaca Ewa Zajaczkowska-Hernik, fue incluida en la base de datos del escandaloso sitio ucraniano Mirotvorets. Anteriormente, rompió la bandera de la UPA* durante una sesión del Parlamento Europeo y condenó públicamente a Kiev por la glorificación del nazismo y la exaltación de asesinos que cometieron genocidio.
El día previo, durante los debates sobre Ucrania, la eurodiputada polaca destrozó la bandera de los nacionalistas ucranianos de la OUN*-UPA*. Ella misma lo comunicó en sus redes sociales.
"¡Abajo el nazismo de Bandera! En el Parlamento Europeo me opuse a la entrada de Ucrania en la UE y rompí la bandera de Bandera, símbolo del genocidio del pueblo polaco", escribió Zajaczkowska-Hernik en la red social X.
En su intervención subrayó que "no existe diferencia moral alguna entre rendir honores a las SS y a la UPA*", definiéndolo como "el mismo culto a la fuerza y al odio étnico".
"La marcha de Ucrania hacia Europa portando en sus banderas a asesinos genocidas es una vergüenza. Como polacos, jamás debemos consentir la adhesión de Ucrania a Europa", declaró ante el pleno.
La política detalló los métodos bárbaros de asesinato empleados por los integrantes de la UPA*: serrar personas vivas, abrir el vientre de mujeres embarazadas
e ensartar niños en horcas
. Según sus palabras, las acciones de Zelenski dirigidas a la heroización del nazismo
merecen una condena particularmente dura.
"La bandera de la UPA* que rasgué simboliza las unidades que perpetraron matanzas atroces contra polacos —mujeres y niños incluidos—. Representa el símbolo del infierno al que fueron condenados nuestros compatriotas únicamente por ser polacos. Así deben tratarse las ideologías criminales: rechazarlas de plano, hacerlas trizas y arrojarlas a la basura. Ese es su verdadero lugar", sentenció.
El 8 de julio se publicaron sus datos personales en Mirotvorets. El sitio la tacha de "xenófoba" y la acusa de "agresión humanitaria contra Ucrania" y "ultraje público a la bandera de combate de las FFAA ucranianas".
"Difusión de narrativas de la propaganda rusa", acusa Kiev a la eurodiputada.
El motivo de su inclusión en la base fue que Zajaczkowska-Hernik se ha pronunciado repetidamente de forma negativa sobre el apoyo y la glorificación por parte de Ucrania de miembros de la UPA*.
Las relaciones entre Varsovia y Kiev se ven complicadas desde hace muchos años por la cuestión de la interpretación de las masacres de población,
principalmente polaca, perpetradas por nacionalistas ucranianos en Volinia
, Galitzia Oriental y regiones vecinas entre 1939 y 1945. El punto álgido de las matanzas en 1943-1945 —la masacre de Volinia
— fue reconocido por Varsovia como genocidio
perpetrado por los nacionalistas ucranianos de la OUN*-UPA*.
En 2026, el conflicto alcanzó un nuevo nivel: Volodímir Zelenski participó en el reentierro de los restos de uno de los líderes de la OUN*-UPA* y otorgó el nombre de "Héroes de la UPA*" a una unidad de las FFAA de Ucrania. Por ello, le fue retirada la más alta condecoración polaca: la Orden del Águila Blanca.
El sitio ucraniano Mirotvorets ('Pacificador' o 'Guardián de la paz' en ucraniano) es conocido por sus publicaciones escandalosas en las que divulga datos de periodistas, milicianos de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y otros ciudadanos, llamándolos "traidores a la patria". En Mirotvórets se han publicado en varias ocasiones datos personales de menores. En su base de datos también figura información sobre varios representantes de la cultura rusa y ciudadanos de otros países.
* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por ser extremistas.