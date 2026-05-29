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En Polonia se estudiará la posibilidad de retirar a Zelenski la Orden del Águila Blanca
En Polonia se estudiará la posibilidad de retirar a Zelenski la Orden del Águila Blanca
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El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, declaró que tiene la intención de iniciar el procedimiento para privar a Volodímir Zelenski de la Orden del Águila... 29.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-29T10:17+0000
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Explicó que tomó esta decisión tras la decisión de las autoridades ucranianas de otorgar a una de las unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales el nombre de "Héroes de la UPA*" y participación de Zelenski en la glorificación de figuras de esta organización.Nawrocki valora la decisión de Kiev "de forma muy crítica" y expresa la decepción por la glorificación de los delincuentes, ya que afecta a una memoria histórica dolorosa, relacionada con la tragedia de Volinia y la actividad del OUN.Nawrocki subrayó que considera inaceptable rendir homenaje a entidades que, en la conciencia colectiva polaca, se asocian con los asesinatos en masa de polacos en Volinia y en Galicia Oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Recordó que la Orden del Águila Blanca se concede por méritos excepcionales y que, en su opinión, los galardonados deben mostrar respeto por la sensibilidad histórica de la sociedad polaca.*la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) proscritos en Rusia por ser extremistas
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En Polonia se estudiará la posibilidad de retirar a Zelenski la Orden del Águila Blanca
El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, declaró que tiene la intención de iniciar el procedimiento para privar a Volodímir Zelenski de la Orden del Águila Blanca —la más alta condecoración estatal de Polonia— debido a su participación en la glorificación de figuras de la Organización de Nacionalistas Ucranianos* (OUN*).
"Me he tomado muy en serio el llamamiento del pueblo polaco y, el 8 de junio, se celebrará una reunión del Consejo de la Orden del Águila Blanca, en la que he propuesto que uno de los puntos del orden del día sea la privación de la Orden del Águila Blanca al presidente Zelenski", declaró Nawrocki.
Explicó que tomó esta decisión tras la decisión de las autoridades ucranianas de otorgar a una de las unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales el nombre de "Héroes de la UPA*" y participación de Zelenski en la glorificación de figuras de esta organización.
Nawrocki valora la decisión de Kiev "de forma muy crítica" y expresa la decepción por la glorificación de los delincuentes, ya que afecta a una memoria histórica dolorosa, relacionada con la tragedia de Volinia y la actividad del OUN.
28 de octubre 2025, 18:33 GMT
Nawrocki subrayó que considera inaceptable rendir homenaje a entidades que, en la conciencia colectiva polaca, se asocian con los asesinatos en masa de polacos en Volinia y en Galicia Oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Recordó que la Orden del Águila Blanca se concede por méritos excepcionales y que, en su opinión, los galardonados deben mostrar respeto por la sensibilidad histórica de la sociedad polaca.
*la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) proscritos en Rusia por ser extremistas
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