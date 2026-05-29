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En Polonia se estudiará la posibilidad de retirar a Zelenski la Orden del Águila Blanca

En Polonia se estudiará la posibilidad de retirar a Zelenski la Orden del Águila Blanca

Sputnik Mundo

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, declaró que tiene la intención de iniciar el procedimiento para privar a Volodímir Zelenski de la Orden del Águila... 29.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-29T10:17+0000

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Explicó que tomó esta decisión tras la decisión de las autoridades ucranianas de otorgar a una de las unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales el nombre de "Héroes de la UPA*" y participación de Zelenski en la glorificación de figuras de esta organización.Nawrocki valora la decisión de Kiev "de forma muy crítica" y expresa la decepción por la glorificación de los delincuentes, ya que afecta a una memoria histórica dolorosa, relacionada con la tragedia de Volinia y la actividad del OUN.Nawrocki subrayó que considera inaceptable rendir homenaje a entidades que, en la conciencia colectiva polaca, se asocian con los asesinatos en masa de polacos en Volinia y en Galicia Oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Recordó que la Orden del Águila Blanca se concede por méritos excepcionales y que, en su opinión, los galardonados deben mostrar respeto por la sensibilidad histórica de la sociedad polaca.*la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) proscritos en Rusia por ser extremistas

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