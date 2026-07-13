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Irán promete bloquear cualquier intervención estadounidense en la gestión del estrecho de Ormuz
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Teherán no permitirá que Washington se entrometa en los asuntos relacionados con la administración del estrecho de Ormuz, declararon desde el Estado Mayor de... 13.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-13T15:31+0000
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Con anterioridad, Trump anunció planes de Washington para sacar provecho de la protección del estrecho de Ormuz."Lo hemos protegido sin recibir nada a cambio, y ahora vamos a seguir haciéndolo, pero nos van a pagar por ello. Mucho dinero. Lo único que queremos es que se nos compense por todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", comentó el presidente del país norteamericano a los medios locales.A continuación, Trump anunció la reanudación del bloqueo contra Irán e informó que EEUU cobraría un 20% del valor de la carga a los demás buques que atravesaran el estrecho.Desde el 8 de julio, EEUU realizó varias series de ataques contra Irán, presuntamente en respuesta a las acciones hostiles de Teherán contra buques comerciales de paso por el estrecho de Ormuz. Las FFAA de Irán respondieron con golpes contra bases estadounidenses en la región y cerraron el paso por esa vía navegable.
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Irán promete bloquear cualquier intervención estadounidense en la gestión del estrecho de Ormuz
Teherán no permitirá que Washington se entrometa en los asuntos relacionados con la administración del estrecho de Ormuz, declararon desde el Estado Mayor de las FFAA de Irán. Previamente, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que su país tiene la intención de convertir la vigilancia de esta vía navegable en un asunto rentable.
"Bajo ninguna circunstancia permitiremos que EEUU se entrometa en los asuntos relacionados con la administración del estrecho de Ormuz", indica el comunicado del Estado Mayor, difundido por los medios estatales del país.
Con anterioridad, Trump anunció planes de Washington para sacar provecho de la protección del estrecho de Ormuz.
"Lo hemos protegido sin recibir nada a cambio, y ahora vamos a seguir haciéndolo, pero nos van a pagar por ello. Mucho dinero. Lo único que queremos es que se nos compense por todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", comentó el presidente del país norteamericano a los medios locales.
A continuación, Trump anunció la reanudación del bloqueo contra Irán e informó que EEUU cobraría un 20% del valor de la carga a los demás buques que atravesaran el estrecho.
Desde el 8 de julio, EEUU realizó varias series de ataques contra Irán
, presuntamente en respuesta a las acciones hostiles de Teherán contra buques comerciales de paso por el estrecho de Ormuz.
Las FFAA de Irán respondieron con golpes contra bases estadounidenses en la región y cerraron el paso por esa vía navegable
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