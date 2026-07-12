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Llega a Venezuela el segundo cargamento de ayuda humanitaria rusa para los afectados por sismos
Llega a Venezuela el segundo cargamento de ayuda humanitaria rusa para los afectados por sismos
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Un segundo cargamento con 25 toneladas de asistencias humanitarias procedentes de Rusia arribó al país sudamericano golpeado por el doble terremoto del 24 de... 12.07.2026, Sputnik Mundo
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En el cargamento también llegó insulina mediante el acuerdo que mantienen ambas naciones sobre el suministro de este medicamento para el tratamiento de pacientes con diabetes.Gil manifestó que Rusia está apoyando a Venezuela con medicinas, diversos insumos médicos y material para los campamentos transitorios."Agradecemos este gesto de la Federación de Rusia, recordemos que el presidente Vladímir Putin envió un telegrama de condolencias y solidaridad al pueblo venezolano, y más allá hoy se materializa con ayuda", comentó.El 11 de julio, el primer envío de ayuda procedente de Rusia, que incluía 10 toneladas de alimentos, mantas y otros artículos de primera necesidad, llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira.Con anterioridad, el director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexandr Schetinin, informó del envío de ayuda humanitaria a Venezuela, que incluía medicamentos, alimentos y tiendas de campaña para el alojamiento temporal de las personas que se habían quedado sin hogar tras el devastador doble terremoto.Según los últimos datos oficiales, como consecuencia de la tragedia en Venezuela fallecieron 4.333 personas, unas 16.740 resultaron heridas, mientras que miles quedaron sin vivienda.
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Llega a Venezuela el segundo cargamento de ayuda humanitaria rusa para los afectados por sismos
Un segundo cargamento con 25 toneladas de asistencias humanitarias procedentes de Rusia arribó al país sudamericano golpeado por el doble terremoto del 24 de junio, informó el canciller venezolano, Yván Gil.
"Estamos recibiendo el segundo vuelo, que no es la primera ayuda de la Federación de Rusia que ya había aportado insumos para la atención de la emergencia luego de los eventos sísmicos del 24 de junio; hoy [12 de julio] estamos recibiendo el segundo avión con 25 toneladas de insumos, materiales médicos", expresó Gil tras la llegada del cargamento.
En el cargamento también llegó insulina mediante el acuerdo que mantienen ambas naciones sobre el suministro de este medicamento para el tratamiento de pacientes con diabetes.
Gil manifestó que Rusia está apoyando a Venezuela con medicinas, diversos insumos médicos y material para los campamentos transitorios.
"Agradecemos este gesto de la Federación de Rusia, recordemos que el presidente Vladímir Putin envió un telegrama de condolencias y solidaridad al pueblo venezolano, y más allá hoy se materializa con ayuda", comentó.
El 11 de julio, el primer envío de ayuda procedente de Rusia, que incluía 10 toneladas
de alimentos, mantas y otros artículos de primera necesidad, llegó
al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira.
Con anterioridad, el director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexandr Schetinin, informó del envío de ayuda humanitaria a Venezuela
, que incluía medicamentos, alimentos y tiendas de campaña para el alojamiento temporal de las personas que se habían quedado sin hogar tras el devastador doble terremoto
.
Según los últimos datos oficiales, como consecuencia de la tragedia en Venezuela fallecieron 4.333 personas, unas 16.740 resultaron heridas, mientras que miles quedaron sin vivienda.
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